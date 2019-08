Campidoglio, persiste gap agenti Polizia Locale rispetto altre città

Il Campidoglio tiene a precisare che “per quanto riguarda il numero dei vigili sul territorio persiste un forte gap quantitativo tra Roma e altre città italiane. Dai principali confronti è emerso che, in proporzione, Roma possiede la metà dei vigili a disposizione delle altre principali città italiane, addirittura un quarto di quelli operanti a Milano. Così in una nota il Campidoglio.

In particolare il confronto tra Roma e le altre città ha evidenziato:

Roma-Milano

4,83 vigili/km2 vs 16,01 vigili/km2

Roma-Firenze

4,83 vigili/km2 vs 7,62 vigili/km2

Roma-Napoli

4,83 vigili/km2 vs 18,90 vigili/km2

Roma-Palermo

4,83 vigili/km2 vs 8,61 vigili/km2

In due anni sono stati assunti da Roma Capitale circa 1.000 agenti. In prevalenza sono giovani e sono stati distribuiti in tutti i quartieri della città sulla base delle effettive necessità. Assunzioni che hanno permesso di rigenerare il corpo della Polizia Locale del 15% del totale.

Il potenziamento dell’organico dei vigili va a integrarsi con il nuovo Regolamento di Polizia urbana.”