Campidoglio, pubblicato avviso Albo per operatori servizio trasporto individuale disabili

Il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha pubblicato l’avviso per la costituzione di un Albo che includerà gli operatori abilitati all’erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità. Fino al prossimo 5 settembre, gli operatori (dotati di minimo 10 vetture TAXI e NCC di cui almeno una attrezzata con piattaforma mobile per il trasporto delle persone che necessitano di carrozzine non pieghevoli) potranno presentare domanda di iscrizione.

I cittadini con grave disabilità – facenti parte della graduatoria che sarà definita il prossimo settembre – potranno utilizzare i taxi o i veicoli Ncc per motivi di lavoro/studio, terapia e attività sociali come previsto dal nuovo “regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”. Il pagamento delle corse sarà effettuato dall’Amministrazione entro i limiti di budget stabiliti per ciascun utente e in base alla speciale tariffa parametrata alla distanza chilometrica percorsa.

“La costituzione di un Albo degli operatori è una assoluta novità nell’ambito della gestione del trasporto di persone con disabilità. Dopo 14 anni rendiamo il trasporto più accessibile a tutte le persone con disabilità. Lo facciamo migliorando il servizio con lo stanziamento di maggiori fondi, allargando la platea dei beneficiari e lasciando la libertà di scegliere tra diverse tipologie di mezzi”, dichiara l’Assessora alla Città in movimento, Linda Meleo

“In queste ore i cittadini con disabilità che hanno partecipato al bando stanno ricevendo le prime raccomandate per completare o correggere eventuali difetti formali della domanda presentate; nel frattempo stiamo mettendo in campo la costituzione di un Albo degli operatori che è una assoluta novità nell’ambito della gestione del trasporto delle persone con disabilità. Una procedura pensata per migliorare la qualità del servizio e garantire una maggiore partecipazione di vettori” spiega Andrea Venuto, delegato della Sindaca di Roma all’Accessibilità Universale.

“Grazie al Regolamento che abbiamo approvato in Assemblea Capitolina lo scorso dicembre abbiamo disciplinato il servizio per la mobilità individuale delle persone con disabilità. La pubblicazione di questo avviso pubblico rappresenta uno degli step fondamentali per garantire all’utenza un‘offerta migliore. Il Regolamento è il frutto di un lungo lavoro grazie al quale abbiamo potuto stanziare maggiori risorse e ottimizzare il servizio estendendolo a tutti i tipi di disabilità. Abbiamo così raddoppiato l’utenza servita, un successo costruito, un passo alla volta, con l’Osservatorio del Servizio e con molti cittadini che ci hanno accompagnati con il loro contributo e la loro esperienza”, conclude Simona Ficcardi, Consigliera M5s di Roma Capitale.