Campidoglio: sabato 18 gennaio nessuna limitazione del traffico

Le ultime previsioni fornite da ARPA Lazio sulla qualità dell’aria a Roma indicano un progressivo miglioramento nelle prossime 72 ore.

Tenuto anche conto del provvedimento già programmato della “Domenica Ecologica” del 19 gennaio – che prevede la limitazione della circolazione a tutti i veicoli a motore all’interno della ZTL ”Fascia Verde” dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 (info in dettaglio sul Portale di Roma Capitale) – per la giornata di domani, sabato 18 gennaio, non si ritiene necessaria l’adozione di alcun provvedimento di limitazione della circolazione veicolare.

Così in una nota il Campidoglio.