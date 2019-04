Campidoglio, studenti impegnati in percorsi formazione per il viaggio della memoria

Il 25, 26 e 27 settembre 2019 gli studenti che oggi frequentano la seconda classe delle scuole superiori potranno partecipare al viaggio a Fossoli, Sant’Anna di Stazzema e Casale di Monte Sole Marzabotto. L’iniziativa promossa dall’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre si inserisce nel più ampio ‘Progetto Memoria’, un percorso di ricerca e di approfondimento rispetto a quanto accaduto nel Novecento, per offrire ai ragazzi la possibilità di coniugare la storia e la memoria mediante l’approfondimento, la riflessione e la rielaborazione.

Al viaggio parteciperanno 20 scuole (18 medie inferiori e 2 medie superiori), 60 studenti, 20 docenti e 4 ragazzi del Progetto ‘Testimoni dei Testimoni’.

Questa mattina la Sala Protomoteca del Campidoglio si è riempita di oltre 200 ragazzi, impegnati proprio in percorsi di formazione in vista del viaggio. Ma è stata anche l’occasione per ricordare il 75° anniversario del rastrellamento del Quadraro. È stato infatti presentato il volume ‘Linee Resistenti’ di Iliano Caprari, in cui si raccontano la lotta quotidiana per sopravvivere, i corpi usati fino allo sfinimento, la feroce umiliazione e la disumana sofferenza.

La giornata ha registrato gli interventi di Agostino Bistarelli, Annelore Homberg, Irene Baratta, Manuela Caprari, Vanda Prosperi e di due studentesse del Progetto ‘Testimoni dei Testimoni’.

Le iniziative sulla Memoria si configurano come elemento essenziale per contrastare ogni fenomeno di intolleranza, violenza e discriminazione, cercando di costruire un’idea di comunità. Nell’ultimo anno sono stati 19 i progetti, le iniziative e gli eventi che hanno riguardato percorsi legati alla Memoria nelle scuole. Nel complesso hanno coinvolto 245 istituti, 382 classi e 9.937 studenti.