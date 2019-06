Campidoglio: UEFA EURO 2020, oggi in Giunta approvata la delibera

È stata approvata questo pomeriggio in Giunta la delibera per definire modalità e dettagli strutturali e operativi della manifestazione EURO Uefa 2020, l’esclusivo appuntamento con il calcio internazionale che la città di Roma ha in calendario per il prossimo anno

Tanti i punti evidenziati passati in Giunta, si riportano alcuni nel dettaglio.

Innanzitutto l’approvazione ufficiale della partecipazione di Roma Capitale alla realizzazione dell’evento UEFA EURO 2020 con la dichiarazione di evento di rilevanza pubblica per l’Amministrazione.

Nella delibera vengono inoltre definiti i punti principali quale indirizzo per la predisposizione del progetto concernente le attività principali tecniche, comunicative organizzative e di programmazione connesse all’evento. La definizione interesserà non solo quelle relative alla cerimonia di apertura dei Campionati Europei di Calcio 2020, ma anche quelle che interessano la partita inaugurale del 12 giugno 2020 prevista allo Stadio Olimpico e gli eventi da realizzarsi sul territorio di Roma Capitale nel periodo di svolgimento dei campionati.

Sarà la Società Zetema – Progetto Cultura a supportare l’Amministrazione nelle attività riguardanti la manifestazione.

È l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini a svolgere il ruolo di referente istituzionale per i rapporti con gli organi sportivi nazionali e internazionali.

“Entriamo nel vivo dell’evento. Con l’approvazione della delibera, oggi, abbiamo messo insieme tanti importanti tasselli che definiscono non solo il ruolo ufficiale di Roma Capitale ma anche tutti quei passaggi strutturali e operativi necessari a programmare e organizzare un grande evento che interessa molti attori, nazionali e internazionali, sia istituzionali che privati. È un grande risultato per preparare al meglio la Città” ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.