Campidoglio, via la bandiera palestinese e il fiocco giallo. Ecco cosa è successo

Sono durate lo spazio di un weekend la bandiera palestinese e il fiocco giallo per gli ostaggi israeliani, issati sul terrazzo di Palazzo Senatorio.

Lunedì mattina, chi alzava lo sguardo verso il cuore del Campidoglio non trovava più nulla: i due simboli, che avevano acceso il dibattito politico e cittadino, erano già stati rimossi.

Molti hanno pensato a pressioni esterne, qualcuno a una retromarcia improvvisa. In realtà, dietro la sparizione-lampo non ci sono intrighi né colpi di scena: soltanto regole da rispettare e una prassi consolidata.

Dalla mozione alle polemiche

La vicenda nasce giovedì 18 settembre, quando l’assemblea capitolina approva – con i voti di Pd, M5S e Azione – la mozione per esporre la bandiera della Palestina. Una decisione arrivata dopo giorni di polemiche, soprattutto per la precedente bocciatura (a maggio) di una mozione simile presentata dal Movimento 5 Stelle.

Questa volta, invece, il via libera è arrivato, e subito alcuni consiglieri – da Raggi a Ferrara, da Zannola a Cicculli – sono saliti sul terrazzo per issare la bandiera.

Un gesto immediato, ma anche improvvisato: la polizia locale è intervenuta per rimuoverla, in assenza di autorizzazione formale.

L’apposizione ufficiale è avvenuta due giorni dopo, sabato sera. Accanto ai colori palestinesi è comparso anche un vessillo bianco con un fiocco giallo: simbolo degli ostaggi israeliani trattenuti da Hamas dal 7 ottobre 2023.

Le regole e la prassi

Poi, lunedì mattina, la sorpresa: nessuna bandiera sul terrazzo del Campidoglio. Una scelta che ha spiazzato consiglieri e cittadini, alimentando interpretazioni e sospetti.

Ma la spiegazione è semplice: Palazzo Senatorio è sede di un ente pubblico e, per legge, sugli edifici istituzionali non possono sventolare bandiere di altri Stati, se non per visite ufficiali o per atti simbolici di durata limitata.

Ecco perché l’esposizione non ha superato le 48 ore. Lo stesso avvenuto in altre città italiane – da Bologna a Bergamo – e in capitali europee come Parigi, dove peraltro era stata esposta anche la bandiera israeliana.

La presa di posizione del sindaco

A ricordare che il Campidoglio resta comunque vicino alla causa palestinese, è arrivato il messaggio del sindaco Roberto Gualtieri, che ha condannato con durezza i recenti attacchi alla Global Samud Flotilla:«Gravissimi e inaccettabili. Bene l’intervento della Marina italiana in soccorso della missione, ma non basta: serve protezione piena per chi porta aiuti alla popolazione di Gaza, stremata e in attesa di sostegno».

