Campo rom di via dei Gordiani, viola il divieto di avvicinamento e minaccia la madre: arrestato 26enne

Nonostante il divieto di avvicinamento, era tornato a minacciare la madre. Così, per un 26enne italiano, domiciliato nel villaggio della solidarietà di via dei Gordiani, si sono aperte le porte del carcere.

A eseguire l’ordinanza di misura cautelare sono stati gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno dato esecuzione al provvedimento disposto dalla Procura dopo l’ennesima violazione dell’ordine restrittivo.

La denuncia della madre e l’indagine

Tutto ha avuto inizio con la denuncia della donna, madre del giovane, esasperata da mesi di minacce e violenze domestiche.

Le indagini, coordinate dalla magistratura e condotte dal reparto di polizia giudiziaria del gruppo Prenestino, hanno confermato il quadro di maltrattamenti familiari reiterati, che avevano già portato a un primo provvedimento di allontanamento.

Quando però il 26enne ha violato il divieto, tornando a presentarsi dalla madre e minacciandola nuovamente, la situazione è precipitata.

A quel punto, la Procura ha disposto la traduzione in carcere, ritenendo necessario il provvedimento per tutelare l’incolumità della donna e dei familiari.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.