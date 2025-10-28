Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: , | Quartiere:

Campo rom di via dei Gordiani, viola il divieto di avvicinamento e minaccia la madre: arrestato 26enne

Tutto ha avuto inizio con la denuncia della donna, madre del giovane, esasperata da mesi di minacce e violenze domestiche

Redazione - 28 Ottobre 2025

Nonostante il divieto di avvicinamento, era tornato a minacciare la madre. Così, per un 26enne italiano, domiciliato nel villaggio della solidarietà di via dei Gordiani, si sono aperte le porte del carcere.

A eseguire l’ordinanza di misura cautelare sono stati gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno dato esecuzione al provvedimento disposto dalla Procura dopo l’ennesima violazione dell’ordine restrittivo.

La denuncia della madre e l’indagine

Tutto ha avuto inizio con la denuncia della donna, madre del giovane, esasperata da mesi di minacce e violenze domestiche.

Le indagini, coordinate dalla magistratura e condotte dal reparto di polizia giudiziaria del gruppo Prenestino, hanno confermato il quadro di maltrattamenti familiari reiterati, che avevano già portato a un primo provvedimento di allontanamento.

Quando però il 26enne ha violato il divieto, tornando a presentarsi dalla madre e minacciandola nuovamente, la situazione è precipitata.

A quel punto, la Procura ha disposto la traduzione in carcere, ritenendo necessario il provvedimento per tutelare l’incolumità della donna e dei familiari.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati