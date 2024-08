Canale (CR): “Di Salvo continua a ignorare gravi disagi uffici stato civile di Casale della Massima”

“La situazione in cui versano gli Uffici di Stato Civile di Casale della Massima è a dir poco drammatica. I dipendenti che vi lavorano e i cittadini che vi si recano per celebrare le loro nozze insieme ai parenti stretti o per estrarre certificati sono costretti, da giorni, a sopportare temperature folli a causa di una scelta errata operata in fase di installazione dei raffrescatori, adatti per rinfrescare spazi aperti quali capannoni e non idonei per luoghi chiusi.

Trattandosi di evaporatori, infatti, occorre tenere le finestre aperte, con la conseguenza che, all’interno della sala matrimoni e degli uffici, si registrano temperature che sfiorano i quaranta gradi. , con la conseguenza che, all’interno della sala matrimoni e degli uffici, si registrano temperature che sfiorano i quaranta gradi.

Nel pomeriggio di mercoledì, una signora anziana si è sentita male e un ragazzo che faceva la fila per un estratto si è dovuto recare al bar più vicino per prendere delle bottiglie di acqua fresche per il pubblico, considerato che il dispenser prima presente e’ stato spostato alla Vaccheria.

Alla luce di ciò, condividiamo le legittime preoccupazioni dei sindacati e dei lavoratori e chiediamo alla Presidente Di Salvo di intervenire tempestivamente, al fine di garantire concretamente il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro e di attivarsi al più presto per eliminare ogni condizione che possa creare malessere e stress a dipendenti e cittadini.

A tal proposito, abbiamo presentato una interrogazione atta a comprendere i motivi per cui siano stati acquistati evaporatori per esterno in luogo di raffrescatore idonei per spazi interni, riservandoci di interessare la Corte dei Conti sulla questione in oggetto”.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙