Canale (LCR): nel municipio IX ancora mancanza di luce e acqua: Gualtieri intervenga

“Non accennano a ridursi i gravi disservizi in tutta la città nell’erogazione di luce ed acqua da parte di ACEA. Un situazione drammatica per i cittadini romani – soprattutto per le categorie più fragili – che, in questi giorni di caldo estremo, si trovano a fronteggiare una situazione di enorme disagio a cui il sindaco Gualtieri non sembrerebbe prestare la dovuta attenzione. Dopo le segnalazioni ricevute dall’VIII Municipio – via Duccio di Boninsegna – ieri è stata la volta del Municipio IX.

A distanza di poche settimane, i cittadini di interi stabili e i commercianti di Fonte Meravigliosa devono nuovamente fare i conti con la mancanza di luce e, in alcuni casi, di acqua per ore e ore in quanto ACEA non riesce a garantire il servizio che dovrebbe, da contratto, erogare agli utenti. i cittadini di interi stabili e i commercianti di Fonte Meravigliosa devono nuovamente fare i conti con la mancanza di luce e, in alcuni casi, di acqua per ore e ore in quanto ACEA non riesce a garantire il servizio che dovrebbe, da contratto, erogare agli utenti.

Particolarmente complicata la situazione degli stabili siti in via De Micheli, Via Visiani e via di Vigna Murata, mentre soltanto qualche settimana fa il guasto aveva coinvolto i residenti di via Meldola, Via Arcidiacono e via Lorgna.

Auspichiamo che il sindaco Gualtieri si interessi finalmente alla questione e intervenga per fare sì che ACEA effettui gli interventi necessari ad assicurare il servizio cui è contrattualmente e per legge tenuta”.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo della Lista Civica Raggi in Municipio IX Carla Canale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙