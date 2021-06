Canili, Figliomeni-Ghera (FDI): volontari risorse irrinunciabili per la tutela degli animali

“Siamo sconcertati dalla richiesta avanzata dall’Abivet, società di servizi veterinari, nei confronti dell’amministrazione capitolina nella quale si chiede di sospendere la presenza dei volontari nei canili comunali in quanto gli stessi più che una risorsa vengono qualificati come un problema e, pertanto, presenteremo un’interrogazione urgente al Campidoglio a guida cinque stelle e alla Regione Lazio a guida PD per avere chiarimenti in tal senso.

La presenza dei volontari all’interno dei canini comunali, persone senza alcun interesse di parte se non l’amore e il benessere a favore dei nostri amici a quattro zampe, rappresentano un baluardo di sicurezza affinché, all’interno delle strutture, i cani ricevano i trattamenti che meritano cercando di incrementare le adozioni. Fra l’altro, la stessa Legge regionale 34 del 1997 di ‘tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo’ prevede, all’art 23 che i rappresentanti delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali possono far parte della conferenza regionale del volontariato e dell’osservatorio regionale sul volontariato. Non vorremmo che dietro questa richiesta ci siano manovre oscure relative alla formazione o tendenti ad evitare la presenza di occhi vigili che possano documentare eventuali problematiche. Inoltre avremmo voluto la stessa tenacia quando gli stessi canili sono giunti alla ribalta delle cronache per le scarse condizioni igieniche in cui erano tenuti gli animali oppure nelle risposte, magari tempestive, da fornire in merito alla recente morte dei due cani Joy e Igor. Ricordiamoci che nel volontariato, una parola dalle mille sfaccettature, c’è un sentimento che spinge numerose persone a mettersi in gioco e investire il proprio tempo per aiutare il prossimo e, in questo caso, gli animali e, pertanto, saremo al loro fianco per far sì che questa assurda richiesta non penalizzi i nostri amici animali e gli stessi volontari”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Fabrizio Ghera capogruppo in Regione Lazio.