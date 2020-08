Canone COSAP a quando i rimborsi per i commercianti Romani?

L’Associazione Botteghe Romane ha chiesto all’amministrazione Capitolina “quando verranno rese note le modalità per richiedere il rimborso del canone COSAP anticipato a Gennaio 2020 per tutto l’anno dai commercianti Romani come deciso dall’Assemblea Capitolina del 28/03/2020 senza alcun seguito. Nel frattempo i commercianti hanno continuato a pagare affitti e tasse senza entrate nei mesi di lock down; Successivamente, sopratutto i commercianti del Centro Storico che hanno riaperto i locali, hanno registrato una perdita netta degli incassi a causa della mancanza di turisti e della continua chiusura degli uffici che utilizzano lo Smart Working.”