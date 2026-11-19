Bisognerà aspettare almeno fino a marzo 2027 per la chiusura dei cantieri che interessano via Trionfale e Monte Mario. Abbiamo contattato l’ACEA, che ci ha inoltrato una nota in merito al cantiere di via dei Monfortani. Acea Ato 2 precisa che i lavori rientrano nell’ambito del progetto dell’“Adduttrice Ottavia-Trionfale”, un’opera strategica del valore complessivo di oltre 94 milioni di euro.

Lavori molto importanti, iniziati a giugno del 2025, che avrebbero dovuto vedere il completamento per aprile di quest’anno… almeno così recitano alcuni cartelli affissi intorno al cantiere, che si sviluppa in un raggio di zona molto ampio.

Dalle spalle dell’Ospedale San Filippo Neri, in aperta campagna, nei pressi dell’entrata del Comprensorio del Santa Maria della Pietà, sino ai capolinea dei mezzi pubblici della fermata “Monte Mario”, davanti all’Istituto E. Fermi, su via dell’Acquedotto del Peschiera e su viale dei Monfortani.

Chiusa oramai da circa 2 anni, cioè da quando sono iniziati i lavori, e che al momento non si sa neppure se riaprirà! Erano voci che circolavano da tempo tra i commercianti, che stanno vivendo una crisi pesantissima: alcuni sono stati costretti a chiudere, mentre altri, come Gad, che ha una piccola attività di somministrazione enogastronomica, sono mesi che cerca di non chiudere, facendo grandi sacrifici per pagare l’affitto.

Perché ad aprile molti speravano che il cantiere sarebbe stato completato. Poi qualcuno ha sperato che i lavori sarebbero slittati solamente di qualche mese, intravedendo l’orizzonte dell’estate. I cartelli con le dovute informazioni restavano gli stessi e la data indicata sempre quella dell’aprile 2026… Ora la nota ufficiale di ACEA mette fine alle tante illazioni e speculazioni che si rincorrevano in zona. Alcune generate da un passaparola che, invece di fugare i dubbi, li aumentava.

Bisognerà aspettare almeno fino a marzo dell’anno prossimo!

Ma la vicenda più “spinosa”, ora, è capire se viale Monfortani riaprirà al traffico veicolare in direzione di via Torrevecchia.

Questa chiusura ha fatto aumentare vertiginosamente il traffico di via Trionfale verso Monte Mario (già peraltro sempre congestionato…), allungando il percorso di chi dovrebbe girare su via di Torrevecchia di almeno un chilometro.

Gli automobilisti, infatti, sono da mesi costretti ad arrivare sino all’altezza del “Fermi” per poi ritornare indietro, avendo disegnato una sorta di ferro di cavallo, sempre trafficatissimo! Mentre il marciapiede di via dei Monfortani, stretto tra la delimitazione del cantiere e disconnesso, è diventato una piccola salvezza almeno per i pedoni e gli scooteristi. Che, a fasi alterne, si tollerano…

Al momento, nonostante i lavori sembrino essere completati, resta ancora chiusa via dell’Acquedotto Paolo nel tratto che si affaccia su via Trionfale.

Di certo, l’ironia e la resilienza non mancano ai residenti di zona: una scritta in vernice blu sui “jersey” in cemento armato dei cantieri su via Trionfale recita: “Gli egizi c’hanno messo de meno a fa le piramidi”. Chapeau!

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