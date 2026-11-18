Scintille e tensione all’Università La Sapienza di Roma, dove il malessere studentesco – nella serata di martedì 17 novembre – è tornato a farsi sentire con metodi d’urto.

I giovani dell’assemblea Contro Sapienza, realtà nata negli ultimi mesi, hanno scavalcato le transenne e fatto esplodere una bomba carta per guadagnare l’accesso e occupare la facoltà di Lettere dell’Ateneo. Nel mirino ci sono l’impennata del costo della vita che strozza gli universitari e la gestione dei vertici accademici.

Il divorzio dai sindacati tradizionali: venerdì marcia autonoma verso lo sciopero

L’occupazione fungerà da trampolino verso la giornata di venerdì 20 novembre, quando i manifestanti sfileranno in corteo per partecipare allo sciopero universitario.

Nessuna anticipazione su orari e tragitto, ma un punto fermo politico: il rifiuto di accodarsi ai sindacati confederali, rivendicando un percorso totalmente autonomo dalla Cgil. Tra la denuncia del caro vita e l’accusa di un «clima di terrore», gli studenti rilanciano così la loro offensiva per riprendersi il futuro.

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