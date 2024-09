Caos in assemblea capitolina: denuncia sulla carenza di personale finisce in scontro

Caos in Aula Giulio Cesare durante l’assemblea capitolina, scatenato dal tentativo del presidente del VI Municipio, Nicola Franco, di farsi sentire per denunciare la grave mancanza di personale nel suo territorio.

Nella mattinata del 5 settembre, Franco, affiancato dagli assessori e dai membri della sua giunta, si è presentato in Campidoglio per chiedere attenzione sulla situazione, ma la presidente del Consiglio, Svetlana Celli, ha respinto la richiesta di intervento, ritenendola in violazione dei regolamenti.

La delegazione del VI Municipio, appoggiata dal consigliere capitolino Maurizio Politi, ha insistito per dare la parola a Franco, ma dopo l’ennesimo rifiuto, è esplosa la protesta. Emanuele Licopodio, consigliere municipale, ha superato la barriera di sicurezza e si è avvicinato al banco della presidenza, chiedendo con veemenza che Franco potesse intervenire.

A quel punto, i vigili urbani sono stati chiamati a intervenire e hanno scortato fuori dall’aula Licopodio, espulso dalla presidente Celli, insieme alla delegazione.

Subito dopo, Licopodio ha sfogato la sua frustrazione sui social, accusando il sindaco e l’amministrazione capitolina di mancare di rispetto ai cittadini del VI Municipio. “Siamo andati in Campidoglio per far valere i diritti del nostro territorio, ma ci hanno cacciato! Ecco chi sono i veri nemici della periferia”, ha scritto.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha condannato duramente l’accaduto, definendo le azioni della delegazione “inaccettabili” e accusandola di “atteggiamenti aggressivi, degni del peggior squadrismo fascista”. Hanno espresso solidarietà alla presidente Celli per l’aggressione subita.

Dall’altro lato, il consigliere della Lega, Fabrizio Santori, ha espresso pieno sostegno alla delegazione, denunciando la situazione insostenibile della carenza di personale nel Municipio VI.

Santori ha lamentato che, nonostante un consiglio municipale straordinario a giugno, alla presenza dell’assessore Andrea Catarci, non ci siano stati passi concreti per risolvere il problema.

“Le difficoltà del Municipio VI sono diventate intollerabili. Lavorare in queste aree è una missione, e Roma deve fare di più per supportare chi si trova in prima linea”, ha dichiarato Santori.

