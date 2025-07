Caos in Municipio I: la maggioranza diserta l’aula, salta il parere sull’assestamento di bilancio

Sala consiliare deserta, bilancio bloccato, opposizione furiosa. Nel cuore della Capitale, il Municipio I va in tilt proprio nel momento in cui avrebbe dovuto esprimersi sull’assestamento di bilancio, uno dei passaggi più rilevanti per garantire fondi e servizi ai territori. E invece, per due giorni consecutivi, la maggioranza ha disertato l’aula, lasciando il centro storico senza voce sulla “manovra finanziaria” decisa dal Campidoglio.

Il primo colpo di scena giovedì 10 luglio: tutti i consiglieri di maggioranza – quelli che sostengono la presidente Lorenza Bonaccorsi – sono usciti dall’aula. Il giorno dopo, venerdì 11, la scena si ripete.

In aula restano solo i consiglieri di opposizione: Fratelli d’Italia, Azione e M5S, otto in tutto. Insufficienti per garantire il numero legale. Il presidente del Consiglio municipale Livio Ricciardelli, unico esponente del centrosinistra presente, prende atto dell’ennesima seduta andata a vuoto.

“Siamo spettatori inermi di un dramma politico interno alla maggioranza – accusa Stefano Tozzi, consigliere di Fratelli d’Italia e presidente della commissione trasparenza –. Preferiscono non presentarsi per non esporsi alle loro divisioni, ma così bloccano tutto, anche il nostro diritto a esprimerci.”

Critiche durissime anche da parte dei consiglieri di Azione – Giuseppe Lobefaro, Maurizia Cicconi e Sofia De Dominicis – che parlano di “paralisi amministrativa” e di una maggioranza ormai “priva di numeri e coesione”. Il risultato? Nessuna richiesta di fondi, nessun progetto finanziato, nessun segnale ai cittadini.

In altri municipi l’assestamento di bilancio è diventato un’occasione per avanzare proposte, chiedere risorse aggiuntive per giovani, scuole, servizi. Nel centro storico invece, la maggioranza si blocca da sola, impantanata in tensioni interne al PD.

A far scoppiare la crisi sembra essere stato il recente cambio di leadership nel gruppo consiliare: Daniela Spinaci ha lasciato il posto ad Alessandro Monciotti, uno dei più giovani eletti in città tra le file del Partito Democratico.

Un cambio che avrebbe innescato nuove richieste e ambizioni: qualcuno, nella maggioranza, aspetta un rimpasto delle commissioni municipali. Ma finché non si raggiunge un equilibrio, l’aula resta vuota e la politica locale paralizzata.

Intanto, mentre il resto della città discute di decentramento amministrativo, il Municipio I rimane fermo. Nessun parere, nessuna direzione, tutto rinviato. A rimanere in trincea, da solo, il presidente Ricciardelli e le opposizioni. A rimetterci, ancora una volta, i cittadini del centro storico.

