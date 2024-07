Caos metropolitano a Roma: Atac ferma la linea A per un guasto, 4 ore di disagi per i pendolari

Roma paralizzata: la linea A della metropolitana ha subito un guasto ad una cabina elettrica, causando l’interruzione del servizio tra Battistini e Termini dalle 5:30 alle 9:30 di questa mattina.

Un vero incubo per i pendolari, costretti ad abbandonare i treni e riversarsi su bus sostitutivi e altre linee metropolitane.

Ore di attesa e caos: la linea è rimasta chiusa per ben 4 ore, con enormi disagi per chi si recava al lavoro o all’università. Atac ha messo a disposizione navette sostitutive, ma la domanda ha superato di gran lunga l’offerta, creando lunghe code e assembramenti, soprattutto a Termini.

Buio e stop alle scale mobili: il guasto ha provocato anche il black out in alcune stazioni, come Termini, dove le scale mobili si sono fermate e l’illuminazione è venuta a mancare.

I passeggeri bloccati sui treni hanno raccontato la loro disavventura sui social, lamentando la mancanza di informazioni e l’assenza di personale Atac per gestire l’emergenza.

Normalizzazione graduale: solo verso le 9:30 il servizio è tornato alla normalità, con la riapertura di tutte le stazioni tranne Cornelia, ancora in fase di ripristino. Atac si scusa per i disagi e invita i pendolari a consultare l’app Atac per informazioni in tempo reale sullo stato del servizio.

Un risveglio da incubo per i romani: l’ennesimo disagio per la mobilità cittadina, che solleva dubbi sull’efficienza del servizio di trasporto pubblico. I pendolari chiedono interventi urgenti per migliorare la manutenzione e l’affidabilità della metropolitana.

