Caos treni, Torquati (Municipio XV): “Gravi i disagi. Spero intervento risolutivo Regione Lazio”

Una problematica che, come comunicato, riguarderebbe “un atipico consumo dei profili delle ruote dei treni” per cui si è resa necessaria la soppressione di numerose corse. Non un guasto improvviso quindi, ma una situazione per cui già nei giorni scorsi si sarebbero dovuti prendere provvedimenti. Spero che l’impegno preso dal Presidente Rocca di “un vertice immediato con Ferrovie” e quanto detto dall’Assessore regionale Ghera circa la richiesta di una “comunicazione efficace e tempestiva” e di “mettersi in contatto con i Sindaci e i territori per risolvere il prima possibile i disservizi e affrontare i disagi” avvenga davvero nel più breve tempo possibile.

Con l’auspicio di un rientro rapido alla normalità, mi rendo come sempre disponibile a collaborare per la gestione di interventi futuri riguardanti il nostro territorio”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati