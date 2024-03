Capannelle, Bonessio: in attesa dell’avviso pubblico, tutelare i posti di lavori e il prosieguo di alcune attività sportive

“Oggi in Commissione Sport abbiamo affrontato il tema dell’Ippodromo delle Capannelle per fare il punto della situazione sia sotto il profilo gestionale che amministrativo. Una questione quella dell’impianto sportivo capitolino del Municipio VII che desta non poche preoccupazioni in parte fugate dai tecnici del Dipartimento Sport. Proprio in questa occasione, infatti, gli uffici hanno assicurato che stanno lavorando all’approvazione dell’avviso pubblico.

Allo stesso tempo sono arrivate notizie rassicuranti per tutti i lavoratori, sia quelli alle dirette dipendenze del concessionario sia quelli dell’indotto che almeno per quest’anno, e cioè fino al 31 dicembre, non rischiano di perdere il proprio impiego.

Inoltre, per non interrompere il servizio che questo storico impianto garantisce ai cittadini, come Commissione Sport abbiamo chiesto che venga assicurato il prosieguo di alcune specifiche attività come quella dell’ippoterapia e pet therapy, l’avviamento alla pratica dell’atletica leggera a cura della società Roma Road Runners Club e il gioco del cricket, attività a bassissimo impatto ambientale ed espressione culturale di una comunità di persone sempre più presente sul nostro territorio”. Così, in una nota, il consigliere Nando Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale.

