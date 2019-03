Capannelle, il Campidoglio risponde positivamente alle richieste di Hippogroup

Roma Capitale tende nuovamente la mano verso l’ippica romana: al fine di assicurare la ripresa delle corse all’interno di Capannelle e preservare i livelli occupazionali dell’impianto, ha infatti inviato una risposta positiva alle richieste di Hippogroup.

Viene fornita alla società una ulteriore e fondamentale informazione segnalando che è in corso presso l’Assemblea Capitolina l’iter relativo alla riapertura dei termini per presentare un nuovo Piano Economico Finanziario.

“Nella nota inviata il 6 marzo 2019 si sottolinea che in Assemblea Capitolina è in corso l’iter per consentire ai concessionari che ne hanno diritto, tra i quali anche Hippogroup, di ricalcolare la durata della concessione in base ai lavori realizzati. Già 33 concessionari di impianti comunali, in situazioni analoghe a Capannelle, hanno seguito questo iter. Un’ulteriore possibilità perseguibile da Hippogroup, oltre a quest’ultima, consiste nel far riferimento ai lavori da realizzare. Facciamo quindi appello al senso di responsabilità dei gestori della struttura per trovare una soluzione che possa permettere di far ripartire le corse al più presto”, afferma l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.