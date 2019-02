Capannelle: “M5S abbandona l’ippica ed i lavoratori”

“L’odierna riunione della Commissione Trasparenza ha certificato che il M5S non ha alcun interesse a salvare il mondo dell’ippica, che in passato ha dato lustro alla Capitale, gettando nello sconforto migliaia di lavoratori tra i dipendenti e l’indotto di questo sport. Un altro settore molto importante dello sport romano è destinato a fallire schiacciato dell’inefficienza Grillina che sta distruggendo pezzo per pezzo l’economia romana.

“La lettera trasmessa stamattina dall’Amministrazione pentastellata alla Società Hippogroup, oltre ad essere stata spedita fuori tempo massimo, è irrilevante, non parla minimamente dei tempi di emissione del bando diretto a rivitalizzare il settore e a garantire le attività occupazionali e l’attività sportiva dell’impianto che prima era molto apprezzato anche a livello internazionale. La caotica situazione creata dall’impreparazione dei Cinquestelle comporterà nei prossimi mesi il trasferimento delle corse in ippodromi di altre città d’Italia, sancendo di fatto la fine di Capannelle, uno dei pochissimi ippodromi che con grandi sforzi aveva creato una vera e propria “Casa del Cavallo” con un circuito di competizioni di trotto e galoppo con rilevanza internazionale. Per bloccare questo duro colpo all’ippica capitolina e agli operatori del settore, per sostenere dipendenti e allevatori, Fratelli d’Italia chiede alla giunta Raggi di fornire immediatamente una soluzione che eviti un ulteriore esasperazione degli animi, considerando i gesti estremi tentati nei giorni scorsi da padri di famiglia”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea capitolina e membro della Commissione Sport, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio, Alessandro Cochi responsabile romano sport.