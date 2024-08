Capo d’Anzio: Mattia (Pd), Regione attivi tavolo su fallimento

“La Regione si faccia carico di far fronte alle conseguenze e ai disagi legati al fallimento della società Capo d’Anzio, che gestisce il porto di Anzio, e convochi subito un tavolo con il commissario straordinario a guida dell’Amministrazione comunale.

Lo stop dell’attività, oltre a lasciare senza lavoro i dipendenti coinvolti, a cui va la mia solidarietà, ha determinato la cessazione di servizi per cittadini, turisti e diportisti.

A rischio addirittura le operazioni di soccorso.

Ripercussioni disastrose per l’economia locale, visto che siamo nel pieno della stagione estiva, e, in generale, per un territorio già provato dal commissariamento per mafia.

La Giunta Rocca si attivi al più presto per ripristinare i servizi del porto di Anzio”.

Così la consigliera regionale PD del Lazio, Eleonora Mattia.

