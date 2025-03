Capocotta, assegnati i lotti C ed E

Si è conclusa la procedura per l’individuazione dei soggetti concessionari per i lotti C ed E del litorale di Capocotta, analogamente alla procedura condotta a maggio 2024 dal dipartimento Tutela ambientale che ha portato all’assegnazione dei lotti A, B e D: il lotto C, per un’estensione di 89.273 mq, è stato assegnato a “Zeta Beach”, mentre il secondo di 41.011 mq a “Benic srl”.

I canoni offerti dai concessionari nella gara a rialzo, rispettivamente di 70 mila euro e 77 mila euro, triplicano le entrate stimate dall’amministrazione che aveva fissato il canone a base d’asta di 25 mila euro.

In particolare, tra le attività a cura del concessionario previste nel contratto di affidamento – la cui durata è pari a sei anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta – ci sono la ricostruzione del chiosco, la gestione operativa e tecnica, nonché la gestione delle iniziative promozionali, sportive e culturali e l’erogazione dei servizi di somministrazione di cibi e bevande e pulizia del territorio dunale di competenza.

“Si conclude il nostro lavoro volto alla tutela del sistema dunale e della spiaggia di Capocotta per restituire alla collettività un litorale aperto, pubblico e inclusivo.

Con l’assegnazione appena conclusa, sono oggi cinque i lotti, andati a bando a 24 anni di distanza dalla precedente procedura di evidenza pubblica, che offrono servizi, ristoro e attività nel rispetto della legalità, secondo un sistema di gestione chiaro e trasparente, dopo gli abusi edilizi perpetuati per anni e i mancati pagamenti dei canoni” dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

