Capocotta, pubblicato bando per lotti C ed E

Bando per i lotti C ed E del parco dunale di Capocotta. L’avviso pubblico per l’acquisizione di offerte, finalizzato alla ricostruzione e successiva concessione in uso dei chioschi di proprietà di Roma Capitale siti ad Ostia Lido, via Litoranea, è stato pubblicato oggi dalla direzione Agricoltura e benessere degli animali del dipartimento Tutela ambientale.

I due lotti C ed E, assegnati a giugno 2024 con un bando breve di quattro mesi che ha coperto la stagione estiva, sono ora stati messi a bando per un periodo di 6 anni, come avvenuto lo scorso maggio per gli altri lotti A, B, D.

Il sistema dunale della spiaggia di Capocotta è parte della riserva naturale statale del litorale romano: è un’area di interesse paesaggistico sottoposta a tutela e rientra nel patrimonio indisponibile di Roma Capitale, in quanto destinata al pubblico servizio.

L’obiettivo di questo avviso pubblico è quello di promuovere la coesione sociale, la crescita culturale, la sostenibilità ambientale, lo sviluppo economico ed il benessere psicofisico dei cittadini, migliorando l’accessibilità ai servizi pubblici e garantendo la tutela del patrimonio naturale delle dune di Capocotta.

Il canone annuo, stimato dal dipartimento Patrimonio, è di 32.685 euro per ognuno dei singoli lotti C (mq 89.273) ed E (mq 41.011), per un periodo di 6 anni, rinnovabili per una sola volta su richiesta del titolare della concessione.

Le novità rispetto al precedente bando sono le seguenti:

– ricostruzione dei chioschi a spese e cura del concessionario;

– scomputo dei costi di ricostruzione dal canone;

– polizza fideiussoria a garanzia della ricostruzione pari al 10% dell’importo.

Per presentare le richieste c’è tempo fino alle ore 16:00 del 10 gennaio 2025. Il bando è disponibile nelle pagine del dipartimento.

“Lo avevamo detto, lo abbiamo fatto. Stiamo restituendo legalità alle sponde del nostro litorale, con l’obiettivo di valorizzare sempre più il sistema dunale, in termini di accessibilità, fruizione pubblica e inclusività, per far tornare i beni comuni alla collettività, e prenderci cura al tempo stesso di questo meraviglioso ecosistema, scrigno di biodiversità, per un mare e una spiaggia libera aperta e inclusiva per tutte le persone”, dichiara l’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi.

“Con questo nuovo bando completiamo un importante percorso di regolarizzazione amministrativa di situazioni che da tanti anni si trovavano in condizioni poco definite, tra proroghe e chiusure.

Il nostro interesse prioritario è quello di tutelare quel patrimonio straordinario che è rappresentato dalle spiagge, garantendone controllo e cura, accompagnati da attività di sensibilizzazione e crescita della cultura del rispetto dell’ecosistema e della biodiversità”, dichiara il presidente della commissione Ambiente Giammarco Palmieri.

