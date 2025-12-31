Capodanno a Roma, circa 2000 agenti della Polizia Locale impegnati sul territorio

Sarà un San Silvestro di lavoro intenso per le donne e gli uomini della Polizia Locale. Sono circa 2.000 gli agenti impegnati in un doppio turno tra l’ultimo dell’anno e il primo gennaio 2026.

L’obiettivo è duplice: garantire il regolare svolgimento dei grandi eventi di massa e assicurare la sicurezza stradale, con un occhio di riguardo al contrasto dell’abusivismo commerciale e dei fenomeni illeciti legati ai festeggiamenti.

Mercoledì 31 dicembre: dalla corsa al Concertone

La giornata di oggi vede il personale impegnato su più fronti caldi:

“We Run Rome”: La tradizionale corsa podistica attraversa nel pomeriggio il cuore della Capitale. Già da questa mattina sono scattate le prime modifiche alla circolazione e le interdizioni al traffico lungo i luoghi più suggestivi del centro storico per permettere il passaggio degli atleti in sicurezza.

Capodanno al Circo Massimo: È l’evento clou della serata. Qui la Polizia Locale è impegnata in un servizio di vigilanza e gestione della viabilità a largo raggio. Le chiusure interesseranno le principali arterie di accesso all’area, con deviazioni che peseranno sul traffico per tutta la notte.

Giovedì 1° gennaio: la Roma Parade 2026

I servizi di vigilanza non si fermeranno con il brindisi della mezzanotte. Per il primo giorno dell’anno, l’attenzione si sposterà sulla Roma Parade 2026, la grande parata musicale che partirà alle ore 15:30. Anche in questo caso sono previste chiusure stradali temporanee lungo il percorso della manifestazione.

Sicurezza stradale e anti-abusivismo

Oltre alla gestione dei grandi flussi, il piano prevede pattuglie dedicate al controllo del tasso alcolemico e della velocità per prevenire incidenti stradali.

Parallelamente, squadre in borghese e in divisa monitoreranno le aree dei concerti per contrastare la vendita illegale di alcolici e di articoli contraffatti o pericolosi (come i botti vietati dall’ordinanza sindacale).

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.