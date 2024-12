Capodanno: carabinieri sequestrano materiale esplosivo e denunciano 9 persone

Nelle ultime ore che precedono la fine dell’anno, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in linea con le direttive del Prefetto Lamberto Giannini, hanno intensificato i controlli contro il traffico e la detenzione illecita di fuochi pirotecnici e materiale esplosivo.

Il risultato è stato un nuovo importante sequestro e altre denunce, a conferma dell’impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica durante le festività.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma Borgata Ottavia, durante una perquisizione nella cameretta di un ragazzo minorenne, hanno rinvenuto una considerevole quantità di materiale pirotecnico artigianale.

Sono stati sequestrati 120 batterie di fuochi d’artificio, per un peso complessivo di ben 465 kg, tutti detenuti illegalmente senza alcun permesso.

Il materiale è stato immediatamente affidato a un deposito specializzato per la sua distruzione sicura.

A Campagnano di Roma, i Carabinieri della Stazione locale hanno denunciato due giovani del posto, un 19enne e un 25enne, trovati in possesso di 10 candelotti artigianali durante un controllo di routine.

Anche in questo caso, il materiale è stato sequestrato e i responsabili sono stati denunciati.

Queste attività rientrano in una serie di operazioni preventive che, a ridosso di Capodanno, hanno visto il sequestro di oltre una tonnellata di materiale pirotecnico, tra cui batterie di fuochi, petardi, candelotti e bombe carta.

In totale, sono stati denunciati 9 soggetti, che si sono resi responsabili di detenzione illegale di materiale esplosivo.

Non è mancato un intervento urgente dei Carabinieri della Squadra Artificieri del Nucleo Investigativo di Roma, che la scorsa notte sono intervenuti per mettere in sicurezza un ordigno rudimentale inesploso, segnalato in via Lemonia, nel quartiere Appia.

L’ordigno, con la miccia parzialmente combustibile, è stato prontamente rimosso e distrutto senza provocare danni.

A ridosso della fine dell’anno, il Comando Provinciale di Roma conferma l’intensificazione dei controlli e rinnova l’invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente comportamenti sospetti.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.