Una volta si diceva che i soldi non crescessero sugli alberi. Oggi, guardando il prezzo di certi ortaggi, viene da chiedersi se pomodori e zucchine non abbiano deciso di quotarsi in Borsa. Cara la mia zucchina, quanto mi costi? E soprattutto, che viaggio che hai fatto!

Una volta ti avrei incontrata al mercato rionale, magari accanto a un pomodoro e a due patate. Ti avrei comprata singolarmente, senza impegnarmi a mantenere tutta la tua famiglia. Oggi potrei trovarti anche in una confezione di plastica, in compagnia di altre quattordici colleghe. Tutte belle, tutte ordinate, tutte pronte a partire insieme verso il frigorifero.

Il prezzo al chilogrammo potrebbe persino essere più conveniente. Ma se vivo da solo e me ne serve una, che faccio delle altre quattordici? Le invito a cena? Naturalmente, è un esempio ironico. Non tutti i supermercati vendono soltanto confezioni e non tutti i mercati rionali sono più economici.

La domanda, però, è seria: quanto costa davvero acquistare soltanto ciò che serve? E soprattutto, quanto è cambiata Roma mentre la nostra zucchina passava dal banco del mercato agli scaffali della grande distribuzione? Per provare a rispondere, abbiamo esaminato statistiche ufficiali, rilevazioni sui prezzi e dati relativi al commercio romano.

Ne emerge un quadro articolato: una rete commerciale che prima cresce e poi si contrae, mercati rionali distribuiti in modo disomogeneo, differenze economiche fra Municipi e prezzi che non seguono tutti lo stesso andamento.

Non è una storia con un solo responsabile. E la zucchina, poveretta, è soltanto una testimone.

La busta paga: più euro, ma quante zucchine?

Partiamo dai soldi.

Quelli che arrivano sul conto corrente e che, talvolta, sembrano avere una certa fretta di andarsene. Secondo i coefficienti ufficiali ISTAT, basati sull’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, per esprimere una somma del 2005 in valori monetari del 2025 occorre moltiplicarla per 1,425. Una rivalutazione del 42,5%.

Facciamo un esempio.

Uno stipendio ipotetico di 1.200 euro mensili nel 2005 corrisponderebbe a circa 1.710 euro nel 2025, in termini di potere d’acquisto misurato da quell’indice. Con 1.400 euro iniziali, l’importo equivalente sarebbe di circa 1.995 euro.

Attenzione: non stiamo affermando che gli stipendi romani siano effettivamente aumentati di queste cifre. Sono esempi matematici, utili a comprendere quanto possa cambiare il valore della moneta.

Il coefficiente, inoltre, non rappresenta necessariamente l’inflazione alimentare sperimentata da una particolare famiglia. Il principio rimane semplice: un aumento dello stipendio in euro non equivale automaticamente a un aumento della capacità di spesa. Perché una busta paga può diventare più pesante sulla carta e più leggera davanti alla cassa.

Fonte: ISTAT, coefficienti annuali di rivalutazione monetaria, valori 2025.

Roma non è tutta uguale. Nemmeno quando compra le patate

Roma non è una città economicamente uniforme. Gli indicatori pubblicati dall’Ufficio di Statistica di Roma Capitale mostrano differenze reddituali fra i Municipi, comprese condizioni meno favorevoli in alcune aree orientali della città rispetto a territori con redditi medi più elevati.

Ma occorre distinguere due fenomeni.

Un Municipio con redditi medi inferiori non è necessariamente un Municipio che si sta impoverendo.

Per dimostrare un impoverimento nel tempo, occorrerebbe confrontare serie storiche omogenee, tenendo conto dell’inflazione, della popolazione e della composizione delle famiglie.

Le differenze territoriali, però, contano.

Un rincaro dello stesso importo può incidere in misura diversa sul bilancio di una famiglia con redditi elevati e su quello di una famiglia che dispone di risorse più limitate. E quando bisogna dividere la stessa torta fra più persone, il problema non è soltanto quanto sia grande la torta. È anche quanto ne rimanga dopo aver pagato il forno. La nostra zucchina, davanti alla cassa, non fa sconti in base al Municipio di residenza.

Fonte: Roma Capitale, Ufficio di Statistica, Benessere economico.

Pomodori, zucchine e inflazione: qualcuno ha cambiato il listino

Le serie dei prezzi al consumo documentano gli aumenti che hanno interessato numerosi beni e servizi, soprattutto durante la fase inflazionistica successiva al 2021.

Ma i prezzi non si muovono tutti allo stesso modo.

Una zucchina può costare diversamente secondo la stagione, la provenienza, la qualità e il punto vendita.

E un prezzo osservato in un determinato mese non rappresenta necessariamente quello dell’intero anno.

Per le famiglie, tuttavia, gli alimenti hanno una caratteristica particolare.

Si può rinviare l’acquisto di un elettrodomestico, una vacanza o la sostituzione dell’automobile.

Con pane, pasta, latte e verdure, i margini di rinuncia sono generalmente più limitati.

La nostra zucchina non è diventata un bene di lusso.

Anche se, qualche volta, il cartellino sembra averle conferito un titolo nobiliare.

Fonte: Roma Capitale, Ufficio di Statistica, Prezzi al consumo.

Il pane quotidiano: prima sale, poi scende

Il pane offre un esempio interessante di quanto sia importante non fermarsi a una sola rilevazione.

Secondo un’indagine Altroconsumo del dicembre 2023, a Roma il prezzo medio del pane di grano tenero considerato nell’indagine era passato da 2,66 euro al chilogrammo nel 2012 a 4,24 euro nel 2023.

Un aumento di circa il 60% in undici anni.

Ma la storia non finisce qui.

Una nuova indagine Altroconsumo, pubblicata il 16 novembre 2026, ha rilevato a Roma una diminuzione del prezzo medio del pane di grano tenero di circa il 16% rispetto al 2023.

Non significa che il pane sia tornato ai prezzi del 2012.

Significa che, dopo una fase di rincari, il campione romano ha mostrato una diminuzione.

Nel complesso delle nove città confrontabili fra il 2023 e il 2026, la diminuzione media è stata invece del 3,2%.

Le indagini non hanno necessariamente riguardato gli stessi punti vendita: non stiamo quindi seguendo il prezzo di un identico prodotto nello stesso negozio per tutti gli anni.

Un altro elemento riguarda il luogo dell’acquisto.

Nella rilevazione del 2026, considerando le città esaminate, il pane di grano tenero costava mediamente 3,61 euro al chilogrammo nella grande distribuzione e 4,70 euro nelle panetterie.

Sono medie campionarie nazionali, non prezzi validi per ogni supermercato o panificio romano.

E le differenze cambiano sensibilmente da una città all’altra.

Per il consumatore, un prezzo inferiore può rappresentare un vantaggio concreto.

Il commerciante di prossimità, però, affronta condizioni di produzione e gestione differenti.

Chi compra deve risparmiare.

Chi vende deve mantenere aperta l’attività.

E spesso entrambi hanno le proprie ragioni.

Fonti: Altroconsumo, indagini sui prezzi del pane del 21 dicembre 2023 e del 16 novembre 2026.

Un espresso, per favore. Prima però sentiamo il portafoglio

Dopo aver comprato il pane, torniamo alla nostra zucchina.

Ci sarebbe anche un caffè.

Aspettate un momento.

Prima sarà meglio parlare con il portafoglio, per vedere se ci risponde e soprattutto se ci possiamo permettere un espresso.

«Pronto? Ci sei?»

Silenzio.

«Guarda che sarebbe soltanto un caffè, mica un pranzo al ristorante.»

Ancora silenzio.

Forse è meglio consultare i numeri.

Secondo una ricostruzione della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, il prezzo medio nazionale di un espresso al bar era di circa 0,67 euro nel 2000 e 0,84 euro nel 2010.

Sono dati nazionali, non romani.

Passiamo alla Capitale.

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio prezzi e tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, analizzate da Altroconsumo, a Roma un espresso costava mediamente 0,95 euro nel giugno 2021 e 1,19 euro nel giugno 2026.

L’aumento nominale nel quinquennio è stato di circa il 25,3%.

Il confronto fra il dato nazionale del 2000 e quello romano del 2026 non permetterebbe invece di calcolare correttamente un rincaro specifico per la Capitale lungo ventisei anni.

Naturalmente, anche il barista deve pagare personale, affitto, energia e attrezzature.

Il caffè non è fatto soltanto di chicchi.

È anche un servizio.

Ma quando si comincia a fare economia persino sulla tazzina, forse la domanda non riguarda soltanto il caffè.

Riguarda quello che rimane in tasca dopo aver pagato tutto il resto.

Riproviamo.

«Portafoglio, allora? Questo caffè ce lo possiamo permettere?»

Una vocina sembra rispondere dal fondo della tasca:

«Prima famme vede quanto hai speso pe’ le zucchine.»

Fonti: FIPE, andamento storico del prezzo dell’espresso; Altroconsumo, 1° ottobre 2026, su dati ministeriali.

Cara zucchina, nel frattempo è cambiato il commercio

Ed eccoci al cuore della nostra indagine.

Mentre cambiavano prezzi e abitudini, cambiava anche l’organizzazione del commercio.

Il Documento Unico di Programmazione 2025–2027 della Città Metropolitana di Roma Capitale riporta, per il 2022, 36 ipermercati, 1.479 supermercati, 407 discount e 1.547 minimercati nell’intero territorio metropolitano.

Sono categorie statistiche differenti.

Non rappresentano il numero dei centri commerciali: un centro commerciale può ospitare al proprio interno più esercizi appartenenti a categorie diverse.

Il documento ufficiale segnala inoltre un cambiamento della classificazione della grande distribuzione a partire dal 2022.

Questo impedisce di utilizzare automaticamente le rilevazioni precedenti per calcolare una crescita storica omogenea delle singole categorie.

Possiamo quindi descrivere la consistenza del sistema distributivo censito nel 2022.

Non possiamo dedurre da quei numeri, da soli, quanti supermercati siano stati aperti negli ultimi vent’anni in ciascuna periferia romana.

La grande distribuzione può offrire assortimenti ampi, promozioni e la possibilità di concentrare più acquisti in un unico luogo.

Vantaggi reali per molti consumatori.

Ma che cosa succede quando una persona ha bisogno di una sola zucchina?

Oppure quando il punto vendita più conveniente richiede uno spostamento in automobile?

È qui che il prezzo sullo scaffale smette di raccontare tutta la storia.

Fonte: Città Metropolitana di Roma Capitale, DUP 2025–2027, Contesto socio-economico, pp. 37–38.

Il commercio romano: una crescita seguita da una contrazione

Per comprendere l’evoluzione della rete commerciale, occorre osservare un periodo sufficientemente lungo.

E qui arriva una sorpresa.

Secondo il Documento Unico di Programmazione della Città Metropolitana, gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa erano 40.278 nel 2001.

Nel 2018 avevano raggiunto quota 54.275.

Nel 2022 risultavano 48.910.

Non c’è stato, dunque, un declino continuo.

Fra il 2001 e il 2018 la consistenza degli esercizi è aumentata.

Successivamente è diminuita.

Fra il 2018 e il 2022 la contrazione netta è stata di 5.365 esercizi, pari a circa il 9,9%.

Ma rispetto al 2001, nel 2022 il numero rimaneva superiore di 8.632 unità, circa il 21,4%.

Sono entrambe informazioni necessarie per descrivere correttamente il fenomeno.

La serie riguarda il commercio al dettaglio in sede fissa dell’intera Città Metropolitana, non soltanto il Comune di Roma e non soltanto i negozi alimentari.

Un’altra rilevazione permette di osservare il territorio comunale in un periodo più recente.

Secondo i dati attribuiti all’Ufficio Studi Confcommercio, in collaborazione con l’Istituto Tagliacarne, e riportati dalla stampa locale il 16 novembre 2026, gli esercizi di commercio al dettaglio nel Comune di Roma sarebbero passati da 25.764 nel 2012 a 20.928 nel 2025.

La differenza fra le due consistenze è di 4.836 unità, circa il 18,8%.

Questi valori sono riferiti dalla stampa alla ricerca Confcommercio–Tagliacarne. Non disponendo del prospetto statistico originale, non li presentiamo come una nostra elaborazione indipendente.

E soprattutto non li definiamo 4.836 chiusure: la differenza netta fra due rilevazioni non coincide necessariamente con il numero delle attività che hanno cessato di operare.

Le due serie, comunale e metropolitana, non possono essere sommate, perché riguardano territori, periodi e impianti di rilevazione differenti.

Secondo la ricostruzione diffusa da Confcommercio, la contrazione avrebbe interessato in particolare diverse categorie di esercizi specializzati, fra cui edicole, cartolerie, abbigliamento e calzature.

Non è quindi soltanto una questione di quanti negozi rimangano.

È anche una questione di quali attività siano presenti e di quali servizi offrano ai quartieri.

Fra i possibili fattori della trasformazione commerciale figurano la grande distribuzione, il commercio elettronico, i costi di gestione, gli affitti, i cambiamenti demografici e le nuove abitudini di consumo.

Le statistiche considerate non permettono di stabilire quanto abbia inciso ciascuno di questi elementi.

Quando un negozio cessa l’attività, però, può venire meno anche un servizio raggiungibile a piedi.

Per una persona anziana, una famiglia senza automobile o un residente con difficoltà di mobilità, la distanza fra casa e negozio può diventare un problema concreto.

La nostra zucchina potrebbe anche costare meno.

Purché per raggiungerla non serva organizzare una spedizione.

Fonti: Città Metropolitana di Roma Capitale, DUP 2025–2027, pp. 35–36; dati attribuiti a Confcommercio–Istituto Tagliacarne, riportati da Radio Colonna il 16 novembre 2026.

Mercati rionali: la zucchina cerca casa

E i mercati rionali?

Qui i dati raccontano una situazione differente.

Secondo il censimento di Roma Capitale del 2020, erano presenti 69 mercati rionali, dei quali 68 attivi e uno in ristrutturazione.

I posteggi complessivi erano 4.194, dei quali 3.140 occupati.

La differenza è di 1.054 posteggi non occupati, pari a circa il 25,1%.

In altre parole, nel censimento risultava inutilizzato circa un posteggio su quattro.

Ma attenzione: non significa che un quarto delle attività avesse chiuso.

Un posteggio può essere vacante, non assegnato o interessato da una riorganizzazione.

E una fotografia del 2020 non consente di ricostruire, da sola, l’andamento storico dei mercati.

Un altro numero riguarda direttamente la nostra zucchina.

Dei 3.140 posteggi occupati, 2.207 appartenevano al settore alimentare: il 70,3%.

Non erano tutti banchi di frutta e verdura, naturalmente.

Ma l’alimentazione rappresentava una componente importante dell’offerta mercatale.

Guardando ai Municipi, emergono differenze significative.

Nel V risultavano occupati 366 posteggi su 501, circa il 73%.

Nel VII erano 343 su 542, circa il 63%.

Nel Municipio I erano 659 su 809, circa l’81%.

Ancora più interessante è la distribuzione dei posteggi rispetto alla popolazione.

Nel 2020 Roma contava mediamente 15 posteggi mercatali complessivi ogni 10.000 abitanti.

Nel VI Municipio il rapporto scendeva a circa 1,4 posteggi ogni 10.000 residenti.

Il censimento riportava per quel Municipio un solo mercato rionale, con 36 posteggi complessivi.

Questo non significa che il territorio fosse privo di negozi alimentari, supermercati o altri canali di vendita.

Indica però una dotazione di posteggi nei mercati rionali nettamente inferiore alla media cittadina.

È un elemento territoriale concreto, utile per comprendere perché parlare genericamente delle periferie romane rischi di nascondere situazioni molto differenti.

Contano anche gli orari, la possibilità di raggiungere il mercato e la presenza effettiva degli operatori.

Perché un mercato può continuare a esistere sulla carta anche quando una parte dei suoi spazi rimane vuota.

E una zucchina, per essere venduta, ha bisogno di qualcuno dietro al banco.

Fonte: Roma Capitale, «I numeri di Roma Capitale — Mercati rionali, anno 2020».

Il prezzo più basso è sempre il risparmio migliore?

Torniamo alla nostra zucchina.

Al mercato rionale potremmo comprarne una.

Al supermercato potremmo trovare una confezione più conveniente al chilogrammo.

Qual è la scelta migliore?

Dipende.

Il prezzo unitario è importante, ma non rappresenta necessariamente il costo complessivo dell’acquisto.

Contano la quantità necessaria, la possibilità di conservare gli alimenti, gli eventuali sprechi e il costo dello spostamento.

Una famiglia numerosa può trovare conveniente acquistare confezioni più grandi.

Una persona sola potrebbe preferire quantità ridotte.

Un supermercato vicino a casa può essere più accessibile di un mercato distante.

Un mercato raggiungibile a piedi può offrire vantaggi differenti rispetto a una struttura commerciale per la quale occorre utilizzare l’automobile.

Naturalmente, anche i negozi di prossimità possono essere costosi e non tutti i grandi punti vendita richiedono l’uso di un mezzo privato.

Non esiste una contrapposizione valida per ogni quartiere.

Il punto è un altro.

La convenienza economica dipende anche dalle condizioni concrete nelle quali una persona può effettuare i propri acquisti.

Per valutare il commercio di un territorio, dunque, non basta contare gli esercizi o confrontare i prezzi sugli scaffali.

Bisognerebbe conoscere anche la distanza dalle abitazioni, i collegamenti, gli orari e le caratteristiche della popolazione.

Una città offre maggiore libertà di scelta quando le diverse possibilità di acquisto sono realmente accessibili ai suoi abitanti.

Non soltanto quando esistono sulla mappa.

E allora la domanda diventa inevitabile:

Periferie e carrello della spesa, rigorosamente a piedi?

A patto che ci sia ancora un negozio raggiungibile a piedi.

Periferie e commercio: quello che sappiamo e quello che resta da capire

Che cosa possiamo concludere?

I dati disponibili documentano differenze economiche e territoriali fra i Municipi romani.

Le rilevazioni sui prezzi mostrano rincari significativi di diversi beni, ma anche diminuzioni in periodi più recenti.

La grande distribuzione costituisce una componente importante del sistema commerciale metropolitano.

Il commercio al dettaglio in sede fissa, dopo una lunga fase di crescita, ha registrato una contrazione.

E la dotazione di mercati rionali risulta molto disomogenea fra i territori.

Sono fenomeni documentati, ma osservati attraverso fonti, periodi e ambiti geografici differenti.

Non possiamo affermare, sulla base di questi soli dati, che la grande distribuzione abbia provocato la contrazione dei negozi di prossimità.

Non possiamo neppure sostenere che tutte le periferie romane si siano impoverite negli ultimi vent’anni o che abbiano subito una diminuzione commerciale maggiore rispetto al centro.

Per verificarlo servirebbero serie storiche omogenee, quartiere per quartiere, sul numero e sulla tipologia degli esercizi, sulla superficie della grande distribuzione, sui redditi reali e sull’accessibilità dei servizi.

Questa indagine, quindi, non individua un colpevole.

Mette in evidenza una trasformazione che merita di essere studiata più da vicino.

Perché il commercio non riguarda soltanto ciò che compriamo.

Riguarda anche come viviamo i quartieri, quanto dobbiamo spostarci e quali possibilità abbiamo di scegliere.

Cara zucchina, che viaggio che hai fatto…

E così siamo tornati al punto di partenza.

Una zucchina.

Un pomodoro.

Due patate.

E, se avanzano i soldi, magari un caffè.

Nel frattempo sono cambiati prezzi, negozi, supermercati e abitudini.

Alcuni canali di vendita offrono vantaggi economici e organizzativi. Altri permettono acquisti più piccoli, rapporti diretti e servizi di prossimità.

Non sempre queste caratteristiche si escludono a vicenda.

Non sappiamo se la nostra zucchina preferisca il banco del mercato o lo scaffale del supermercato.

Probabilmente, se potesse parlare, chiederebbe soltanto di non finire dimenticata in fondo al frigorifero.

Ma per chi deve comprarla, la questione è più seria.

Quanto costa? Quanta ne serve? Quanto bisogna spendere per raggiungerla? E quanto rimane in tasca dopo averla acquistata?

Sono domande semplici, alle quali una città dovrebbe permettere di rispondere senza troppe complicazioni.

Cara zucchina, che viaggio che hai fatto.

Dalla terra al banco, dal banco allo scaffale, dallo scaffale al carrello.

E adesso, possibilmente, torna a casa.

Ma prima un’ultima domanda.

«Portafoglio, allora? Ce lo possiamo prendere ‘sto caffè?»

Nessuna risposta.

Vabbè.

Rigorosamente a piedi.

Fonti e metodologia

L’articolo utilizza documenti istituzionali, rilevazioni campionarie e dati di settore. I confronti sono riferiti agli specifici territori, periodi e prodotti indicati. Le associazioni fra fenomeni economici e commerciali non vengono presentate come rapporti causali dimostrati.

ISTAT — Coefficienti annuali di rivalutazione monetaria 1861–2025. Indice FOI al netto dei tabacchi. Coefficiente 2005–2025: 1,425.

“Tabella ufficiale ISTAT” (https://www.istat.it/wp-content/uploads/2026/01/coefficienti_annuali_1861_2025.pdf)

Roma Capitale — Benessere economico. Indicatori reddituali territoriali. Le differenze fra Municipi non vengono interpretate automaticamente come impoverimento storico.

“Ufficio di Statistica — Benessere economico” (https://www.comune.roma.it/web/it/roma-statistica-benessere-economico1.page)

Roma Capitale — Prezzi al consumo. Serie storiche cittadine.

“Ufficio di Statistica — Prezzi al consumo” (https://www.comune.roma.it/web/it/roma-statistica-prezzi-al-consumo1.page)

Altroconsumo — Prezzi del pane, 21 dicembre 2023. Indagine su prezzi e canali di vendita, con confronto storico.

“Indagine 2023” (https://www.altroconsumo.it/alimentazione/pane/news/prezzi-pane)

Altroconsumo — Prezzi del pane, 16 novembre 2026. Rilevazione su 161 punti vendita in dieci città italiane. I confronti storici riguardano le città comuni alle indagini; i punti vendita non sono necessariamente gli stessi.

“Indagine 2026” (https://www.altroconsumo.it/alimentazione/pane/news/prezzo-del-pane)

FIPE — Andamento storico del prezzo della tazzina di caffè. Ricostruzione nazionale dei prezzi dell’espresso.

“Documento FIPE” (https://www.fipe.it/files/pillole/pillole-n-04-11-uff-studi.pdf)

Altroconsumo — Prezzi dell’espresso, 1° ottobre 2026. Elaborazione di rilevazioni ministeriali, con confronti romani riferiti ai mesi di giugno 2021 e 2026.

“Indagine sul prezzo del caffè” (https://www.altroconsumo.it/alimentazione/fare-la-spesa/news/aumento-costo-caffe)

Città Metropolitana di Roma Capitale — Documento Unico di Programmazione 2025–2027, Contesto socio-economico. Serie storica del commercio al dettaglio in sede fissa 2001–2022, pp. 35–36; consistenza e classificazione della grande distribuzione, pp. 37–38.

“Documento istituzionale DUP 2025–2027” (https://static.cittametropolitanaroma.it/uploads/decreto_109-62_25_07_2024_UCT0300.pdf)

Confcommercio–Istituto Tagliacarne — Commercio al dettaglio romano 2012–2025. Valori attribuiti alla ricerca e riportati da Radio Colonna il 16 novembre 2026. Il prospetto statistico originale non è stato acquisito; si tratta pertanto di una fonte giornalistica secondaria.

“Radio Colonna — Commercio al dettaglio a Roma” (https://www.radiocolonna.it/economia/roma-in-13-anni-5-mila-attivita-al-dettaglio-proposte-confcommercio-contro-desertificazione/)

Roma Capitale — Mercati rionali, anno 2020. Censimento comunale dei mercati, dei posteggi e della distribuzione per Municipio.

“Rapporto ufficiale sui mercati rionali” (https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Mercati_rionali2020.pdf)

Nota metodologica: i valori monetari rivalutati non rappresentano salari effettivi. I prezzi derivanti da indagini campionarie non sono attribuibili a ogni punto vendita. Le serie comunali e metropolitane non vengono sommate. La variazione netta del numero di esercizi non coincide con il numero lordo delle chiusure. I posteggi non occupati non equivalgono necessariamente ad attività cessate. Le statistiche generali di Roma non vengono utilizzate per attribuire automaticamente gli stessi fenomeni a tutte le periferie.

Elaborazione giornalistica su dati pubblici e studi di settore. Periodo considerato: 2000–2026. Aggiornamento: 18 novembre 2026.

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