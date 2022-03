Cari studenti – L’isola riflessa

Cari studenti,

“L’isola è deserta – come io stessa lo sono”, scrive Fabrizia Ramondino, raccontando un viaggio di ritorno, un nostos come tanti ne ha visti il Mediterraneo nei secoli. Non è un’Enea con il padre sulle spalle, il figlio al fianco e la moglie dietro di lui, destinata a scomparire presto. Non è un Ulisse, che viaggia dieci anni prima di riconquistare il regno e il talamo nuziale. È una donna in cammino dentro se stessa e dentro il mondo, faticosamente, tra alcolismo e depressione. Ad accoglierla è una terra di confino e di confinati: Ventotene. Intorno, “tre cerchi concentrici: il mare, le falesie dell’isolotto, la fabbrica del carcere a pianta semirotonda”. Lontano, altre isole, arcipelaghi di isole. In fondo, il nostro vivere è questo: trovarsi prigionieri e lottare per conservare il desiderio di essere liberi. Senza desiderio, non esiste libertà.

Quando si è chiusi nel male di vivere, si diventa isola desertica. L’etimologia, a volte, è crudamente vera: desertum è ciò che è abbandonato. Il dolore nasce dal sentirsi senza relazione con le persone e con tutto. Leggendo L’isola riflessa di Fabrizia Ramondino (1998; pp. 155; Einaudi Supercoralli) ci si imbatte in questa frase, che ha il pregio della semplicità: racchiude significati, li concentra, li rende piccolo immenso segreto.

“L’isola è deserta – come io stessa lo sono”. C’è un trattino tra quelle parole, come un ponte. Il romanzo è la ricerca di questa connessione con un’isola che è un corpo vivente, dotato di respiro e di memoria. Ha in sé la storia degli esiliati, iniziando dalle donne romane, come Giulia, la figlia di Augusto, che “urlava verso il mare”, o Scribonia, rifiutata da Augusto che le tolse anche la figlia, o Domitilla, figlia di Giulia, che protestò contro Tiberio che le aveva ucciso il marito e morì qui di fame, o, infine, Ottavia. Danno loro voce le cinque attrici di una compagnia teatrale, che Francesca incontra sull’isola e che provengono proprio dall’Islanda, la terra a cui apparteneva colui che osò interrogare la Natura nelle Operette morali di Leopardi. Ventotene fu anche l’isola di pirati e di anacoreti, altre forme di non appartenenza e di vite solitarie. Nel 1768 Ferdinando IV di Borbone inviò qui un gruppo di Napoletani per un esperimento roussoniano di recupero, che fallì e si tradusse nei lavori forzati per la costruzione del vicino carcere di Santo Stefano. Nel 1799 furono reclusi a Ventotene i rivoluzionari della Repubblica Partenopea. Dal 1939 divenne luogo di confino per gli antifascisti: Spinelli, Rossi, Colorni, Hirschmann, Terracini, Ravera, Pertini. Il 25 luglio 1943 erano ottocento.

A volte la vita si riduce a tentativi di fuga. Possono essere le mura di un carcere, le reclusioni senza sbarre imposte ai confinati, ma anche gli smarrimenti, le dipendenze, la tentazione del suicidio.

“Ma che cos’è la vitalità? Mi chiedo. Questa forza del corpo, dell’animo, della mente, che va e viene in alcuni, in altri va sempre, come un treno senza fermate, in altri d’improvviso si spegne. Non è una questione di età. Ma di disposizione o indisposizione verso la speranza. E quasi sempre non si sa di che”.

Ventotene è, infatti, anche una terra devastata, dal turismo di massa, dall’omologazione, dall’indifferenza, dai rifiuti che hanno trasformato anche i gabbiani in predatori di immondizia. Allo stesso modo anche le persone appaiono snaturate, incapaci di vivere. Le agavi che sporgono dai campi verso “stradine e sentieri” vengono potate perché non feriscano i passanti e restano marchiate da una spirale nera, che “fa pensare al moncherino di un braccio umano o a un marchio di infamia”. Il mutamento diventa “cicatrice” e si ferma. Così “schiavi, ergastolani, confinati” sono uomini “abbandonati” e poi “marchiati”, come accade alla scrittrice, depressa e alcolizzata, e come può accadere ad ognuno di noi, quando smarrisce il senso del suo vivere.

Nell’isola riflessa, in questa desertificazione, qualcosa resiste ed ha una potenza straordinaria.

Sono l’acanto, il cisto, il finocchio selvatico, l’elicriso, la smilax aspra, l’euforbia elioscopica, i campanelli violetti, l’avena selvatica, il gelso, il fico d’India, la vegetazione infestante. È racchiuso nelle corolle, nei rami, nei profumi e nelle resine, il faticoso e tenace “resistere alla salsedine, alla mancanza d’acqua, alla spietatezza del sole e del vento”.

È questo il segreto da scoprire, camminando tra case in cui “persino i vasi di gerani sul davanzale delle finestre sono scomparsi per lasciare posto a telai con reti metalliche anti-insetti e a stuoie di plastica – per non parlare delle belle erbe secche nei boccioni e nelle bottiglie”.

In fondo, “come quando si guarda un film che si riavvolge velocemente a ritroso, così mi appare la mia vita passata, scene comiche o insensate, dove ogni gesto è a scatti, ogni parola è inghiottita da un indistinto borbottio, come avessi avuto fretta, troppo fretta, di arrivare alla fine – che è poi l’inizio”.

Allora, “bisogna con cura, come si liberassero i vari strati di un palinsesto, staccare da sé le immagini delle doppie case vacanziere, del nuovo molo, delle scritte ammiccanti su locali o botteghe chiuse, soprattutto quelle formatesi nella memoria durante l’estate, per scoprire…”.

Il romanzo è un invito allo spazio dell’attesa, a non rinunciare troppo in fretta, a non lasciarsi sopraffare dalla brutta modernità di cui ci siamo circondati. Occorre recuperare l’arte della pazienza.

Esiste una piazza nell’isola, dedicata a Santa Candida, la fanciulla che protegge dai Vandali di Cartagine e dai nuovi Vandali, quelli dell’inconsapevolezza e del disimpegno. Le corrisponde specularmente la Piazza d’Italia, con cui si apre il romanzo, con le sue tracce di storia vissuta: il cromatismo delle case e l’ordine severo del forte, con in mezzo bossi, oleandri, robinie. In mezzo a queste realtà, giustapposte le une alle altre senza apparente legame, dobbiamo avere il coraggio di camminare, cercando connessioni e significati, i trattini, i trait d’union.

La forza resistente della vita consiste in questo e si anima percependo il respiro dell’isola, che si insinua in ogni pagina del libro e della storia, e alla fine prevale. Apparentemente è un imprevisto che fa fallire il tentativo di morire in mare, ma in realtà è questa forza antica del respiro naturale, a cui Ramondino ci richiama insistentemente.

Ci fa commuovere “il cerchio magico” dell’abbraccio di un neonato, il moto circolare con cui in una piazza rettangolare vecchi e giovani continuano a camminare, la fragilità dei malati del Centro Mentale e l’imperfezione di tutti i personaggi che si alternano tra passato e presente. C’è, soprattutto, quel quaderno, che commuove. “E io, aggrappata al quaderno, gli dicevo: – Questo, solo questo, sempre, è l’unico luogo che mi appartiene anche se sto male. Il quaderno, la mia piccola isola”. Attraverso la scrittura si guarisce, ma in che modo? Nel tempo dei vasi di cemento, dei fiori di plastica, dei corpi sempre più prigionieri, forse si può solo fuggire, ma si può anche resistere come “il finocchio selvatico dalle foglie carnose e amare, l’assenzio odoroso dalle folte fogliuzze color turchese, l’elicriso dai fiori gialli”, “il cisto, il cui fiore ha petali bianchi e pistilli d’oro, ostinato a essere un vero fiore, dal fresco petalo di seta lucente, virgineo, sensuale, tentato – quasi il volto di Simone Weil”. Basta lasciarsi guardare dal mondo, non quello di plastica e di cemento, ma da quello del cuore. Gli acanti, irrigiditi nei capitelli corinzi millenari, si lasciano scoprire “nei luoghi più inselvatichiti”, “addossati gli uni agli altri e coperti di ragnatele e di polvere”, “mescolati a vegetazioni infestanti”.

Così accade. Il coraggio, la resilienza, il desiderio chiedono solo di essere sentiti, come acanti: “Non li avevo cercati, ma mi erano apparsi”. E di apparizioni è colma la narrazione: le donne prigioniere romane, i federalisti europei, il barcaiolo, la donna del bar, il contadino, la famiglia felice, Anna. A fianco, anche la Bestia: la depressione e la dipendenza, sempre in agguato. Ma accade anche che esista una persona diversa, un’alternativa di vita: “grazie ad Alfonso ognuna di queste vite insensate merita amore, attenzione, cure – e acquista quindi un senso. Allora, anche la mia”. Accade che in questa stessa isola i confinati politici abbiano pensato il Manifesto di Ventotene, per un’Europa solidale, senza supremazie e senza guerre.

Certo questo non è un libro per studenti, con pagine aspre e un tentativo di suicidio. È proibito leggerlo, dunque, perché i libri possono apparire pericolosi, quando raccontano pagine buie della vita, pure se tanti giovani in questo periodo di pandemia stanno soffrendo di depressione e sono nel deserto, il luogo della solitudine e dell’abbandono. Non dovete assolutamente leggerlo, mi raccomando, anche se potreste scoprire che il desiderio di vivere è una pianta resistente, che si oppone al vento e si insinua negli interstizi delle prigioni, facendo accogliere anche le imperfezioni, le cadute, le fughe, e riconoscendo se stessi come “un pezzetto di infinito – o di indefinito”, magari nello sguardo semplice di un neonato. Non leggetelo, anche se potreste imparare a vedere la vostra “isola” e a camminare su ogni “continente”, con lo sguardo verso un altrove, che potrà essere pure un miraggio, ma ha una luce che lo fa riflettere negli occhi come una speranza. Ma anche se non lo leggerete, abbiate sempre, insomma (ve lo auguro), la vostra isola riflessa nello sguardo.