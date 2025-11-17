Carlo Verdone “sindaco per un giorno”: tappa speciale al Teatro Valle

Un fuori programma che Carlo Verdone non ha voluto assolutamente saltare. Nel suo tour da sindaco per un giorno, accanto alle tappe nelle periferie e agli incontri istituzionali, l’attore-regista ha chiesto una sosta speciale: il cantiere del teatro Valle, uno dei luoghi simbolo della scena culturale romana.

“Il pubblico nei cinema latita, ma a teatro ci va. Per questo è fondamentale recuperare questo spazio”, ha detto con l’entusiasmo di chi quel luogo lo ha vissuto davvero.

Verdone è arrivato al Valle insieme al sindaco Roberto Gualtieri, che per l’occasione ha scherzato sul proprio ruolo di “assistente del sindaco”, e all’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio.

Davanti agli operai e ai tecnici al lavoro, Verdone ha voluto ripercorrere i ricordi personali legati a quel palco: “Qui ci venivo con mia madre”, ha raccontato con un filo di nostalgia.

Il personale del cantiere gli ha ricordato come il Valle, chiuso da oltre dieci anni prima dell’avvio dei lavori nel marzo 2023, sia stato anche tempio della lirica e palcoscenico storico del debutto di Sei personaggi in cerca d’autore.

Un debutto tutt’altro che glorioso: “Fu un fiasco”, hanno sorriso gli addetti ai lavori.

L’obiettivo ora è riaprire il teatro a settembre 2026, quando mancherà poco meno di un anno per restituire alla città uno dei suoi gioielli più antichi.

La visita al Valle è stata l’ultima tappa di una giornata intensa per Verdone, che proprio oggi compie 75 anni.

E il suo “mandato” speciale da sindaco finirà dove tutto era iniziato: in Campidoglio, dove riceverà dalle mani di Gualtieri la Lupa capitolina, sigillo simbolico del suo giorno da primo cittadino.

