Carmine Buccilli e Sara Di Prinzi i vincitori della Tre Comuni

Lo sport è ripartito domenica 25 luglio 2021 in Abruzzo con la gara dei Tre Comuni, vincitori tra gli uomini Carmine Buccilli, e tra le donne Sara Di Prinzio.

Patron della corsa Antonio Liberatore, Presidente della società ASD podistica 2000 Alto Sangro, svoltasi con il patrocinio dei comuni di Pescocostanzo, Rivisondoli, e Roccaraso e in collaborazione con CSEN e BCC banca di Credito Cooperativo di Roma, tutti insieme animati nonostante il covid 19 dal desiderio di rilanciare lo sport anche in Abruzzo.

Il segnale di partenza ai 760 atleti (arrivo 702) è stato dato alle ore 10.00 dallo speaker Gennaro Varrella, noto atleta campano, da piazza Guglielmo Marconi di Rivisondoli, Dopo il via i concorrenti si sono avviati per raggiungere e superare Roccaraso. A poco più di otto chilometri dal via i concorrenti hanno dovuto affrontare la mitica salita dei 400 gradini i quali danno alla gara grande importanza e maggiore popolarità e adesioni.

Dopo un tratto ancora in salita per raggiungere Pescocostanzo, i concorrenti hanno corso in un tratto pianeggiante, un’occasione propizia per riprendere le forze e superare l’ultima salita e raggiungere il traguardo posto a Rivisondoli.

Il tradizionale percorso di km 15,00 si è snodato in un paesaggio incantevole, che molti turisti lo paragonano a quello svizzero.

Antonio Liberatore al termine della gara ha dichiarato che, nonostante le difficoltà che gli organizzatori si sono trovati a risolvere all’ultima ora a causa del covid 19, i commenti dei concorrenti sono stati ottimi.

Tutti i partecipanti hanno confermato l’ottima riuscita della manifestazione sportiva. Antonio Liberatore forte di ciò ha promesso a tutti che il prossimo anno senza covid “almeno si spera” la Maratonina dei Tre Comuni avrà una rilevanza al pari del pre covid e al termine delle premiazioni ha salutato tutti invitandoli a partecipare alla prossima edizione che si svolgerà l’ultima domenica di luglio del 2022.

Ordine di arrivo

tra gli uomini: 1° Carmine Buccilli ASD Atletica Santa Maria in 00.53.00 seguito da Marco Vetrano ASD Baiano Runners, 00.55.59, terzo Mario Capuani Atletica Venafro tempo 00.56.36

tra le donne: prima Sara Di Prinzio ASD Runners Chieti, 01.06,08, seconda Morena Di Benedetti Nuova Atletica Isernia, 01,07.07, terza Ela Stabile ASD Napolirun 01.08.00.