Caro energia, contributo a famiglie in difficoltà

Approvata dalla Giunta il 28 aprile 2023 la memoria che prevede “Contributi economici una tantum per il rincaro energetico”.

La Regione Lazio ha assegnato a Roma Capitale 5 milioni di euro, prevedendo un aiuto economico, per ciascun nucleo avente diritto, pari a 150 euro una tantum. Possono beneficiare del contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: residenti iscritti nell’anagrafe comunale, intestatari di un’utenza di energia elettrica e in possesso d’una attestazione Isee non superiore ai 25mila euro. L’aiuto è cumulabile con altre agevolazioni e verrà stilata una graduatoria basata sull’ordine crescente dell’Isee stesso.

La Giunta capitolina ha dato mandato al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di procedere all’Avviso Pubblico rivolto alla cittadinanza e, in accordo con il Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale, di predisporre un applicativo informatico sul portale di Roma Capitale per l’inserimento on line delle domande di accesso al contributo.

“Si tratta – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – di un aiuto economico di sostegno alle famiglie e di contrasto alla povertà, in un momento storico così difficile per la crisi economica che pesa sui bilanci di tante famiglie.”