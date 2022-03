Caro Vincenzo, ciociaro di Roma

La scuola media Guglielmo Massaia è ora in via Carpineto, a Centocelle. Intorno agli anni ’60 era ubicata in piazza delle Gardenie, in un prefabbricato metallico di un piano. Era in abbinamento all’edilizia di quegli anni.

Questa mattina, dopo 55 anni ho ricordato Vincenzo, che abitava verso via Valmontone ed era originario della provincia di Frosinone. Non parlava italiano, ma il dialetto ciociaro della sua terra. Ogni tanto si addormentava durante le lezioni scolastiche, era un uomo a 11 o 12 anni, quando si emozionava o era felice o si imbarazzava si notava una grossa difficoltà muscolare. Fu mandato in una classe differenziale, assieme al balbuziente che cantava divinamente, al timido, all’introverso e al bambino con tendenze omesessuoli.

Perché ho ricordato Vincenzo cosi all’improvviso? Questa mattina leggevo un articolo sul Corriere della sera, inserto Salute, e ho abbinato a lui una malattia: la narcolessia, malattia neurologica cronica che altera la capacità del cervello di regolare la veglia e il sonno a causa della mancanza di una sostanza che si chiama orexina, che non viene più prodotta.

Siamo nel 2022 e qualche anno fa un bambino narcolettico di 8 anni dormiva molto di più. Erano pesanti le otto ore di scuola, e ogni tanto si addormentava in classe. Il pediatra consigliava vitamine per migliorare una leggera anemia, Il neurologo pensava all’epilessia, lo psicologo suggeriva di fare sport, lo psichiatra parlava di disturbo bipolare. Problemi a scuola: emarginazione e incomprensione, un insegnante prete chiamava in causa “il demonio” perché durante le crisi di sonno a scuola il bambino Vincenzo ribaltava gli occhi e scriveva parole senza senso.

Chi soffre di narcolessia di solito ci abbina anche la cataplessia e ad ogni emozione (ridere? piangere?) subentra il crollo muscolare. Chi soffre di narcolessia soffre anche di pubertà precoce.

Passano intanto circa 15 anni senza aver risolto per il bambino il suo problema di salute.

L’uomo vede lo spot di Lupo Alberto sulla narcolessia promosso dall’ AIN.

https://www.narcolessia.org/spot-lupo-alberto-per-la-narcolessia/

Riconosce quei sintomi, contatta l’AIN: aveva una malattia rara. Dopo una visita specialistica al centro del Sonno di Bologna scopre di essere narcolettico: un solo nome dietro a tutti quei disturbi.

Due soli farmaci (uno stimolante e l’altro che favorisce il sonno notturno), uno stile di vita sano con attività fisica e un sonnellino programmato di 15 minuti e passa dalla sopravvivenza alla vita normale.

Riprecisiamo, siamo negli anni 2000, quanta difficoltà per una cura giusta. Ma torniamo a 60 anni fa: poveri Vincenzo, Michele, Alessandro, Damiano!

Il governo in carica nel 1962, nel riordino della materia dell’istruzione scolastica, emanava un decreto proprio l’ultimo giorno dell’anno: organizzare le classi “differenziali“ sia per gli alunni affetti da disabilità gravi che per gli alunni con problemi di socializzazione o apprendimento. I cosi detti “grandi politici” e “grandi tecnici ministeriali” di quegli anni, non soddisfatti della precedente opera ingegnosa, attesero un altro fine anno, il 1967, per organizzare classi speciali per gli alunni che avevano bisogno di particolare trattamento e assistenza medico-didattica e classi differenziali per gli alunni intellettuali non gravi, disadattati ambientali o soggetti con anomalie del comportamento.

Secondo voi, nell’ambito di una scuola elementare/media del 1960/1970, chi era lo specialista deputato a capire e decidere chi potesse essere l’alunno “normale” o “speciale” o “con anomalie del comportamento”? Io non mi sento di rispondere, ma ricordo nella mia adolescenza quello che diceva mia madre a casa, che ha insegnato per 50 anni dal 1940 al 1990. Nessun medico specialista, ma il corpo insegnante e il preside o direttore didattico.

E gli insegnanti di quelle classi? Non si trattava di insegnanti di sostegno specializzati, nemmeno di insegnanti di sostegno per lo stipendio o il punteggio!

Ghetti! Vincenzo, Michele, Alessandro, Damiano, Luigi, Marcello, spero con tutto il cuore che passati quei tre anni scolastici, siate passati dalla sopravvivenza alla vita normale.

Tu Vincenzo non avrai mai preso i due farmaci, uno stimolante e l’altro che favorisce il sonno notturno, ma con il tuo dialetto ciociaro avrai “incantato” anche il diavolo.