“Carta dedicata a te”, pubblicata graduatoria degli aventi diritto

Pubblicata la graduatoria degli aventi diritto alla “Carta dedicata a Te“, il contributo destinato agli acquisti di prima necessità.

I beneficiari individuati dall’INPS riceveranno dal Comune di Roma una comunicazione tramite raccomandata all’indirizzo di residenza con le indicazioni per ritirare la carta presso gli uffici postali.

Dal 21/08/2023, in caso di mancato ricevimento della comunicazione, sarà possibile richiedere copia della lettera scrivendo all’indirizzo cartasolidale.dipsociale@comune.roma.it allegando un valido documento di identità del beneficiario e riportare nome e cognome, codice fiscale, recapito telefonico. Le e-mail pervenute prima di tale data non saranno prese in considerazione.

La Carta è immediatamente attiva e utilizzabile per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica. Gli esercizi aderenti espongono l’immagine della Carta “Dedicata a te”.

Per incentivare la misura di sostegno, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sta definendo alcune convenzioni per consentire ai beneficiari di usufruire di uno sconto del 15% sui prodotti.

È necessario effettuare almeno un pagamento entro il 15 settembre 2023 per non decadere dal beneficio e perdere la possibilità di utilizzare la carta.

Qui la graduatoria definitiva dei nuclei familiari, individuati dall’INPS, beneficiari della Carta Solidale. I nuclei sono identificabili in base al numero di protocollo INPS della dichiarazione ISEE 2023 in corso di validità.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dedicata del Dipartimento delle Politiche Sociali e della Salute.