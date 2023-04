Carta d’identità elettronica, open day anche sabato 8 aprile

Proseguono gli Open Day di Roma Capitale dedicati alla Carta d’Identità Elettronica: sabato 8 aprile è prevista l’apertura straordinaria degli ex Punti Informativi Turistici del centro: Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino.

“Anche il sabato prima di Pasqua sarà possibile effettuare la Carta d’Identità elettronica negli ex Punti Turistici di Piazza Sonnino, Piazza Santa Maria Maggiore e Piazza delle Cinque Lune. Grazie al lavoro del personale di Roma capitale e dei Dipartimenti impegnati ad assicurare un servizio più efficiente per tutta la cittadinanza anche a ridosso di giornate festive con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa per il rilascio del documento.”, dichiara Andrea Catarci, Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Per richiedere la Carta d’Identità Elettronica è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 7 aprile, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ).

Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEGLI EX PIT COINVOLTI

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 8 aprile dalle 8.30 alle 16.30