Carta d’identità elettronica, open day il 3 e 4 giugno

Proseguono nel weekend del 3 e 4 giugno gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica. Questa settimana apertura straordinaria degli uffici anagrafici del Municipio V (sabato) e degli ex Punti Informativi Turistici del centro (sabato e domenica).

Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento, a partire dalle ore 9 di giovedì 1° giugno, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

“Anche per il fine settimana del 3 e 4 giugno 2023 garantiamo la continuità del servizio di richiesta della CIE, previa prenotazione, sia nel Municipio V sia negli ex Punti Informativi Turistici che si affianca al potenziamento del sistema ordinario dei rilasci. Grazie agli ufficiali dell’Anagrafe, ai Municipi e ai Dipartimenti di Roma Capitale che sono impegnati nell’attuazione del piano dell’Amministrazione per migliorare il servizio e ridurre i tempi di attesa”, ha commentato Andrea Catarci, Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Per chiedere la CIE occorre presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’open day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI

Municipio V: a sede di Via di Torre Annunziata 1 sarà aperta sabato 3 giugno dalle ore 9.00 alle 13.00

GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT:

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 3 giugno dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 4 giugno dalle ore 8.30 alle ore 12.30