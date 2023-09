Carta d’identità elettronica, open day sabato 23 e domenica 24 settembre

Proseguono gli Open Day di Roma Capitale dedicati alla carta d’identità elettronica: sabato 16 settembre è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi III, VIII, XI, XIII e XV e degli ex Punti Informativi Turistici del centro.

Come di consueto, oltre agli uffici municipali, saranno aperti anche i tre chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino, sia sabato 23 settembre dalle 8.30 alle 16.30 che domenica 24 settembre dalle 8.30 alle 12.30.

“Non si ferma il lavoro dell’Amministrazione per ridurre i tempi di rilascio delle CIE e migliorare le possibilità di accesso al servizio. Solo nel prossimo fine settimana saranno oltre 900 le carte d’identità di cui si potrà fare richiesta: un sentito ringraziamento per la collaborazione va a tutti coloro che ogni weekend si impegnano per garantire con continuità le aperture straordinarie a partire dai Municipi” ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle 9 di venerdì 22 settembre, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per richiedere la carta d’identità elettronica bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

MUNICIPI:

Municipio III: la sede di Via Fracchia 45 sarà aperta sabato 23 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 23 settembre dalle ore 8.30 alle ore 15.30

Municipio XI: la sede di via Portuense 579 sarà aperta sabato 23 settembre dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Municipio XIII: la sede di Via Aurelia 470 sarà aperta sabato 23 settembre dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Municipio XV: le sedi di Via Enrico Bassano 10 e di Piazza Saxa Rubra 19 – Prima Porta saranno aperte sabato 23 settembre dalle ore 8.30 alle ore 16.30

GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT:

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: sabato 23 settembre 8.30-16.30, domenica 24 settembre 8.30-12.30