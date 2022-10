Carta Identità Elettronica: nel weekend open day nei Municipi III, VI, VIII e XV (sabato 8 ottobre)

Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono nel weekend dell’8 e del 9 ottobre con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, VI, VIII e XV nella giornata di sabato e degli ex Punti Informativi Turistici del centro anche la domenica.

Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 7 ottobre, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

“Prosegue l’impegno di Roma Capitale per ridurre i tempi di attesa per il rilascio della carta d’identità elettronica. Un ringraziamento va in modo particolare agli uffici anagrafici centrali e Municipali che, da aprile scorso, assicurano anche le aperture straordinarie, garantendo alla cittadinanza ulteriori possibilità di accesso al servizio” dichiara Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Per richiedere la carta d’identità elettronica bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI:

Municipio III: la sede di via Fracchia 45 sarà aperta sabato 8 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Municipio VI: la sede di Via Duilio Cambellotti sarà aperta sabato 8 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 8 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Municipio XV: la sede di Piazza Saxa Rubra 19 (Prima Porta) sarà aperta sabato 8 ottobredalle ore 8.30 alle ore 13.30

GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT:

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 8ottobre dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 9 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 12.30.