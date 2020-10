Carte identità: in caso di smarrimento, deterioramento, viaggio imminente non occorre prenotazione online

In relazione a un servizio del Tgr Lazio, andato in onda su Raitre nell’edizione delle ore 14, titolato ‘Caos carte d’identità’, il Campidoglio precisa in un comunicato “che la validità delle carte d’identità è notoriamente prorogata per tutti fino al 31/12/2020, a causa dell’emergenza Covid. In casi di necessità e urgenza (smarrimento, deterioramento, viaggio imminente) il documento viene fatto in presenza, senza bisogno di prenotarsi sul portale web”.

“In questa fase così delicata e complessa – sottolinea l’assessore al Personale Antonio De Santis – è opportuno evitare di generare allarmismi infondati tra i cittadini. Una forte responsabilità è dovuta ai cittadini, ma anche ai tanti dipendenti del settore anagrafico, che ringrazio per il lavoro svolto anche durante le fasi emergenziali”.