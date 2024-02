Casa del Municipio Roma I Centro, rinnovata la convenzione con CSV Lazio

Rinnovata la convenzione sulla Casa del Municipio Roma I Centro di Via Galilei 53 tra il Municipio e CSV Lazio, Centro di Servizio per il Volontariato. In tre anni il protoccollo ha reso possibile l’affermarsi di una presenza e di un presidio che è diventato, nel tempo, un punto di riferimento importante sul territorio. Lo spazio è pensato per essere a disposizione delle associazioni, dei cittadini; gestito, animato e coordinato dal CSV Lazio, è stata attivata una Casa del Volontariato, luogo di cittadinanza attiva e democrazia diretta.

Il CSV Lazio ha portato anche in Via Galilei alcuni dei servizi storici erogati attraverso le Case del Volontariato – il Trovavolontariato, l’incontro con le associazioni per fornire loro supporto gratuito, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, solo per citarne alcuni -. Ma, soprattutto, è animatore e collettore del fare e dell’immaginare del territorio e delle reti, delle associazioni, dei cittadini che quotidianamente lo fanno vivere.

“Noi ci siamo”, ha detto la Presidente di CSV Lazio Cristina De Luca. “Il rinnovo della convenzione sulla Casa del Municipio è un’ulteriore conferma e un passo in avanti in una collaborazione proficua, che ci permetterà di continuare ad immaginare insieme percorsi di partecipazione innovativi, capaci di ispirare esperienze in altri territori romani”.

“Tre anni fa quella sulla Casa del Municipio Roma I di Via Galilei era una scommessa, lanciata in un momento di disaffezione verso le istituzioni pubbliche e di chiusura per la pandemia, che puntava sul tema di un uso civico del patrimonio pubblico della nostra città”. Così Lorenza Bonaccorsi, Presidente Municipio: “Oggi possiamo dire la scommessa vinta, ma destinata a guardare ancora avanti verso nuovi percorsi di collaborazione e sperimentazione“.

La Casa del Municipio Roma I, avendo superato e vinto la sfida di essere stata inaugurata in pieno periodo di pandemia da Covid, registra ad oggi una media di oltre 200 frequentazioni al mese, non solo da parte di organizzazioni del territorio, ma anche di gruppi spontanei, cittadini, artisti che la fanno vivere e quotidianamente la rendono luogo di aggregazione, di partecipazione civica nel quartiere.

Casa del Municipio Roma I Centro – Casa del Volontariato Galilei

348.7137975 – email: galilei@csvlazio.org