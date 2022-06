Casa di Pasolini a Rebibbia acquistata dal produttore cinematografico Valsecchi

La casa romana di Pier Paolo Pasolini in via Giovanni Tagliere 3, nel quartiere Rebibbia dove il poeta ha vissuto all’inizio degli anni ’50, è stata acquistata all’asta dal produttore cinematografico Pietro Valsecchi che la donerà a Roma Capitale. Lo stesso Valsecchi ne ha informato il Campidoglio.

Si tratta – commenta Roma Capitale – di un gesto d’amore nei confronti della città e di un grande intellettuale come Pasolini, proprio in occasione dei cent’anni della sua nascita.

Non appena sarà entrato in possesso dell’immobile, il Campidoglio lavorerà per farne un luogo della memoria pasoliniana.

Difficile capire quale sarà il progetto finale. L’appartamento non è grande – sono circa 50 metri quadri – ed è al secondo piano di una vecchia palazzina da poco restaurata. Uno spazio troppo piccolo per un grande progetto ma di immenso significato per il forte legame di Pasolini con il territorio del tiburtino. Proprio da questa dimora Pier Paolo Pasolini trovò l’ispirazione per i suoi più famosi romanzi “Ragazzi di vita” e “Una vita violenta”.

Lo scrittore ricordò gli anni di Rebibbia anche nella poesia “Il pianto della scavatrice” di cui riportiamo qualche brano dedicato alla “borgata”.

Povero come un gatto del Colosseo,

vivevo in una borgata tutta calce

e polverone, lontano dalla città

e dalla campagna, stretto ogni giorno

in un autobus rantolante:

e ogni andata, ogni ritorno

era un calvario di sudore e di ansie.

Lunghe camminate in una calda caligine,

lunghi crepuscoli davanti alle carte

ammucchiate sul tavolo, tra strade di fango,

muriccioli, casette bagnate di calce

e senza infissi, con tende per porte…

Passano l’olivaio, lo straccivendolo,

venendo da qualche altra borgata,

con l’impolverata merce che pareva

frutto di furto, e una faccia crudele

di giovani invecchiati tra i vizi

di chi ha una madre dura e affamata.

Rinnovato dal mondo nuovo,

libero – una vampa, un fiato

che non so dire, alla realtà

che umile e sporca, confusa e immensa,

brulicava nella meridionale periferia,

dava un senso di serena pietà.

Un’anima in me, che non era solo mia,

una piccola anima in quel mondo sconfinato,

cresceva, nutrita dall’allegria

di chi amava, anche se non riamato.

E tutto si illuminava, a questo amore.

Forse ancora di ragazzo, eroicamente,

e però maturato dall’esperienza

che nasceva ai piedi della storia.

Ero al centro del mondo, in quel mondo

di borgate tristi, beduine,

di gialle praterie sfregate

da un vento sempre senza pace,

venisse dal caldo mare di Fiumicino,

o dall’agro, dove si perdeva

la città fra i tuguri; in quel mondo

che poteva soltanto dominare,

quadrato spettro giallognolo

nella giallognola foschia,

bucato da mille file uguali

di finestre sbarrate, il Penitenziario

tra vecchi campi e sopiti casali.

Le cartacce e la polvere che cieco

il venticello trascinava qua e là,

le povere voci senza eco

di donnette venute dai monti

Sabini, dall’Adriatico, e qua

accampate, ormai con torme

di deperiti e duri ragazzini

stridenti nelle canottiere a pezzi,

nei grigi, bruciati calzoncini,

i soli africani, le piogge agitate

che rendevano torrenti di fango

le strade, gli autobus ai capolinea

affondati nel loro angolo

tra un’ultima striscia d’erba bianca

e qualche acido, ardente immondezzaio…

era il centro del mondo, com’era

al centro della storia il mio amore

per esso: e in questa

maturità che per essere nascente

era ancora amore, tutto era

per divenire chiaro – era,

chiaro! Quel borgo nudo al vento,

non romano, non meridionale,

non operaio, era la vita

nella sua luce più attuale:

vita, e luce della vita, piena

nel caos non ancora proletario,

come la vuole il rozzo giornale

della cellula, l’ultimo

sventolio del rotocalco: osso

dell’esistenza quotidiana,

pura, per essere fin troppo

prossima, assoluta per essere

fin troppo miseramente umana.