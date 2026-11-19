Usare la leva del bilancio comunale per supplire all’assenza di una politica abitativa nazionale e ridurre la distanza dalle grandi città europee. È la linea rivendicata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo nella seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina consacrata all’emergenza abitativa.

Il primo cittadino ha parlato di un’azione «senza precedenti» da 500 milioni di euro — provenienti in misura minoritaria dal Pnrr e in larga parte dalle entrate comunali generate dall’adeguamento al massimo dell’imposta di soggiorno — finalizzata a mettere a disposizione circa duemila alloggi entro il 2027.

Sul tavolo ci sono le 1.040 case Enasarco in fase conclusiva e già avviate alle assegnazioni, le 200 rilevate dall’Inps, ulteriori 200 unità acquistate e i cantieri di rigenerazione urbana: Porto Fluviale, il comparto R5 di Tor Bella Monaca, due edifici a Cardinal Capranica attesi entro dicembre e la riqualificazione di Bastogi.

La mappa del disagio abitativo: 70mila case necessarie e il ritardo rispetto alla media Ue

Al centro della relazione anche i numeri strutturali della crisi degli alloggi nella Capitale: secondo le stime illustrate in Aula da Gualtieri, a Roma servono 70mila abitazioni, di cui 20mila di edilizia pubblica, 30mila di housing sociale e le rimanenti sul libero mercato.

L’offerta Erp romana copre attualmente il 5% del patrimonio complessivo: il doppio rispetto al 2,5% della media italiana, ma comunque al di sotto dell’8% europeo e lontanissimo dalle punte del 20% toccate in altre metropoli continentali, una forbice che per il sindaco impone un deciso investimento pubblico per garantire il diritto all’abitare.

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