Casa Internazionale delle Donne, gli appuntamenti dal 31 agosto al 17 settembre

Sta per concludersi l’estate alla Casa Internazionale delle donne a dispetto di chi la vorrebbe chiusa, di chi vorrebbe tutte e tutti chiusi in casa, vittime della paura.

La Casa è aperta, fino al 17 settembre, alla cultura e agli incontri.nel Giardino della Magnolia, al Palazzo del Buon Pastore.

Ritorna per il quarto anno la Casa(S)Piazza.

La manifestazione iniziata il 15 giugno propone tre mesi di cultura, incontri, conoscenza, relazioni e passioni, tutti al femminile.

Cinema, continuano gli incontri con le registe nell’ambito della rassegna Regia alle Donne, Film e Incontri con le registe divario (di) genere.

Note di donna con musica dal vivo spaziando nei diversi generi musicali, una sezione dedicata alla poesia Women’s Poetry Meetings, incontri di poesia performativa capace di creare spettacolo tenendo insieme voci recitanti, suoni, immagini.

Centro nevralgico della kermesse è il giardino della Magnolia. Un’oasi di pace nel cuore di Trastevere, aperto tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte, dove rilassarsi e ristorarsi con la vasta scelta di prodotti bio del Ristrò Luna e l’altra.

PROGRAMMA AGOSTO – SETTEMBRE

31 agosto ore 20.30

Vi aspettiamo nel giardino del Luna e L’altra Ristrò. Una festa, un incontro di persone che hanno voglia di divertirsi, conoscersi, ballare e passare una bella serata in compagnia sentendosi a Casa.

Apericena Bio della Casa e a seguire Disco Dance con il fantastico Dodo esclusivamente Live.

2 settembre ore 10.30

Ricominciano gli incontri di Conversazioni lingua inglese.

Dal 2 settembre al 4 dicembre 2019 gli incontri sono tenuti dagli studenti della John Cabot University. Tutti i lunedì e mercoledì ore 10.30-12.15

Incontro a cura della Casa Internazionale delle Donne e John Cabot University

6 settembre ore 21.00

Tutto quello che avete pensato del vostro amore (…ma non avete mai osato dire!)

Poesie e Trombone

Reading-concerto tragicomico di e con Donatella Mei e Ludovica Valori

Le poesie dissacratorie e comiche di Donatella Mei incontrano il suono ironico del trombone e quello nostalgico della fisarmonica di Ludovica Valori. Testi poetici e canzoni originali, citazioni jazzistiche, rimandi a grandi autrici di poesie del passato, satira tagliente e romantico cinismo. Ingresso solo donne. Serata a cura di Kesbilè

7 settembre ore 21.00

Poetry Slam approda alla Casa Internazionale delle Donne

WOMEN’S PERFORMANCE POETRY POETRY SLAM

6 poete, 3 minuti a testa, testi originali, solo corpo e voce, chi è migliore lo decreta il pubblico!

Maestra di cerimonia Francesca Gironi

In gara: EUGENIA GALLI, FRANCESCA GENTI, EUGENIA GIANCASPRO, ANTEA MORO, CLAUDIA SALVATORE, ALESSANDRA RACCA

Cos’è il POETRY SLAM? È una sfida poetica in cui il pubblico decreta chi vince. Lo SLAM prevede letture ad alta voce dei poet*/performer in gara.Un MC (Master of Ceremonies) conduce la serata e interagisce con il pubblico. Allo Slam partecipano 6 poet*/performer. Ogni poesia deve essere autentica, cioè scritta dal poet*. C’è assoluta libertà di tema, metrica ed espressione. È vietato l’utilizzo di oggetti scenici o accompagnamenti musicali. Solo voce, corpo e microfono. Le poesie non devono superare i 3 minuti di tempo. Una giuria sorteggiata fra il pubblico e composta di cinque persone giudicherà ciascuna performance. Saranno disputate due manche. Chi vincerà si qualificherà alla fase successiva del campionato nazionale L.I.P.S. Serata a cura di Archivia

12 settembre ore 20.30

Valeria Vaglio presenta il suo nuovo album di inediti MIA, già presente su tutte le piattaforme streaming e in digital download, a distanza di ben cinque anni dall’ultimo lavoro discografico.

Subito dopo il concerto ci sarà un dj set di Miss Poetrix, artista performativa già ospite della Casa Internazionale delle Donne per presentare il suo progetto di Poesia e musica elettronica “Transfert”, di cui Valeria ha curato la parte musicale e visual. Serata a cura di Archivia

13 settembre ore 21.30

Donne e Jazz La musica attraversa ogni silenzio

La cantante Elisabetta Antonini e la pianista Stefania Tallini, artiste significative nel panorama jazzistico italiano, compositrici e raffinate interpreti di musica improvvisata di ieri e di oggi, presenteranno un repertorio che include il contributo di alcune protagoniste storiche del jazz che hanno subito e conosciuto da vicino la violenza. Concerto a cura di Donne e Politiche familiari

14 settembre ore 21.00

Spettacolo flamenco Zapateado Romano XIV edizione

L’atelier di Flamenco El Mirabras diretto da Clara Berna con Libe Irazu ci presenta uno spettacolo di flamenco ricco di coreografie e costumi. Serata a cura del El Mirabras.

17 settembre ore 21.00

La forza delle donne contro la violenza. Concerto del coro Vesuviano.

Il Progetto del Coro Vesuviano è in memoria di tutte le donne fatte sparire, (talvolta prima ancora che nascessero), Eva del Paradiso Terrestre, Antigone di Tebe, Gertrude da Monza, Eleonora Pimentel Fonseca, Margherita Hack; tutte le Befane (dentro e fuori), e tutte le Brave Donne che studiando e giocando, cantando, imprecando e cucinando, alzano la testa, avanzano come Maruzze lasciando traccia di sé e in attesa della sorella del Salvatore imprimono passi di pace su questa terra. La serata è a cura della Casa Internazionale delle Donne e delle Biblioteche di Roma.