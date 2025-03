Casal Bruciato: aggredito con una mazza da baseball, 51enne finisce in ospedale

Un colpo alla testa, poi la fuga disperata per salvarsi dalla furia del suo aggressore. È successo nella serata di lunedì 10 marzo a Casal Bruciato, nel IV Municipio di Roma, dove un uomo di 51 anni è stato brutalmente picchiato in strada con una mazza da baseball. Una scena di violenza improvvisa che ha interrotto la quotidianità del quartiere, lasciando sgomenti i passanti.

Una lite improvvisa che degenera

Era quasi l’ora di cena, le 19:00, e il cielo di marzo aveva già lasciato spazio all’oscurità. In via Diego Angeli, il rumore del traffico si mescolava alle voci dei residenti che rientravano a casa. Nessuno poteva immaginare che, da lì a poco, quella tranquillità sarebbe stata interrotta da un’esplosione di violenza.

Due uomini stavano litigando animatamente sul marciapiede. I toni si sono fatti sempre più accesi, le parole più taglienti, finché uno dei due ha afferrato una mazza da baseball. Un gesto rapido, furioso, e in pochi secondi l’oggetto si è abbattuto sul 51enne, colpendolo alla testa.

La vittima, dolorante e stordita, ha cercato di scappare. Barcollando, ha trovato riparo in un negozio lì vicino, lasciando dietro di sé una scia di paura e sgomento. È stato proprio all’interno di quell’esercizio commerciale che l’uomo, con il volto segnato dal colpo, ha chiesto aiuto.

I soccorsi e la corsa in ospedale

In pochi minuti, una pattuglia della polizia è arrivata sul posto dopo una chiamata d’emergenza al 112. All’interno del negozio, il 51enne era ferito ma cosciente, con una vistosa lesione alla testa.

I sanitari del 118, accorsi tempestivamente, lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Sandro Pertini. Nonostante il colpo ricevuto, l’uomo non è in pericolo di vita.

Ai poliziotti ha raccontato, con voce ancora tremante, di non conoscere il suo aggressore, un dettaglio che aggiunge un alone di mistero all’intera vicenda.

Un aggressore svanito nel nulla

Nel frattempo, l’uomo con la mazza da baseball aveva già fatto perdere le sue tracce. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo dell’aggressione, di lui non c’era più nessuna traccia: un’ombra sparita nella notte di Casal Bruciato.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire i motivi che hanno scatenato la violenza. Le telecamere di sicurezza della zona potrebbero rivelarsi decisive per dare un volto e un nome all’aggressore.

