Casal Bruciato. Alla scoperta del quartiere INA CASA di Mario Ridolfi e Ludovico Quaroni

Domenica 12 dicembre 2021, il Circolo Fassini, che sabato 20 novembre aveva adottata l’area ludica per bambini a Villa Fassini, nella Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ha mantentuo la promessa di dare l’avvio ad attività ricreative ed anche culturali per le famiglie del vicino quartiere di Casal Bruciato.

Questa volta, ad organizzare, sono le mamme del circolo, tra cui Rosa Perilli, o Rosa Meravigliosa come la chiamano affettuosamente le altre mamme del “fulcro creativo e direzionale”. Le nostre hanno almeno tre grandi vantaggi: essere su Via Tiburtina, densa di storia ancora tutta da valorizzare, a Casal Bruciato un quartiere oggetto di studi dagli architetti – specie stranieri – per la sua architettura unica, infine perché la Meravigliosa Rosa è una storica dell’arte e guida turistica abilitata della Regione Lazio.

È stato così che gruppi di famiglie hanno potuto prendere consapevolezza della peculiarità del quartiere storico dove vivono, il quartiere INA CASA sorto agli inizi degli anni ’50 del passato secolo progettato da Mario Ridolfi e Ludovico Quaroni.

I bambini, muniti di mappe, sono andati via via segnando i punti di maggiore interesse, scoprendo in definitiva che non c’è solo il centro città con i fasti di tempi remoti, ma che il bello è anche lì, nel quartiere di Casal Bruciato. Hanno imparato che basta alzare gli occhi verso quelle forme sempre varie, quelle prospettive sempre nuove, quella discontinuità e disomogeneità architettonica, con spazi non sempre determinati come per favorire rapporti di vicinato, interessandosi pure alla storia sottesa.

L’attenzione dei bambini partecipanti è stata poi rivolta alla lettura dei piccoli e grandi prodigi quotidiani, spesso trascurati dai nostri occhi distratti, con un laboratorio creativo dedicato alle foglie e ai fenomeni atmosferici, la neve, le nuvole, il vento, un percorso fatto di semplici immagini e parole, suggestioni e sussurri, attraverso i segreti della natura colti con lo sguardo meravigliato dei bambini. Il laboratorio si è concluso con la creazione, da parte di ciascun bambino, di una composizione con le foglie dei ricordi, che faranno parte del Museo delle foglie cadute.

Esegesi della bella iniziativa: “Quando un broccolo incontra la fantasia di un bimbo … diventa Arte!”