Casal Bruciato: auto in fiamme davanti al mercato di piazza Smith

Attimi di vera paura tra la popolazione in zona Casal Bruciato, per un incendio davanti al mercato di piazza Smith. Le fiamme sono divampate nella serata di Venerdì 19 Gennaio 2024 da un’auto – a prendere fuoco una Fiat Panda vecchio modello – danneggiata anche la parte posteriore della vettura parcheggiata davanti.

Sono stati i vigili del fuoco a intervenire in via Alberto Bergamini, altezza via Tommaso Smith. Spente le fiamme nessuno è rimasto ferito. Restano da accertare le cause.

Sempre a Casal Bruciato, la notte del 3 Gennaio 2024, furono due le auto parcheggiate distrutte in seguito a un incendio. In quel caso le fiamme furono conseguenza di un contro circuito da una vettura parcheggiata in piazza Balsamo Crivelli.