Casal Monastero, approvata delibera per piano di recupero

L’Assemblea Capitolina ha approvato la delibera relativa al piano esecutivo per il recupero urbanistico di Casal Monastero – Via Dante da Maiano, nel Municipio IV.

Il piano prevede il completamento delle strade pubbliche e della rete fognaria, la realizzazione e riqualificazione della rete di illuminazione pubblica, il ripristino delle infrastrutture stradali e nuovi spazi verdi attrezzati a disposizione del quartiere.

“Sono particolarmente soddisfatta, ringrazio l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e tutta l’amministrazione per aver dato concretezza a un impegno che attendeva da tempo di essere portato avanti. Parliamo di territori periferici, ex abusivi, caratterizzati da opere incompiute, che per anni hanno visto mancare servizi essenziali e attenzione.

Questa amministrazione ha deciso di affrontare con forza il tema del risanamento delle periferie, ponendolo al centro della propria azione – ha dichiarato la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli – Lo abbiamo già fatto a Colle Valentina, a Fosso dell’Osa, oggi per Casal Monastero, e proseguiremo per restituire finalmente dignità e servizi a tutte le aree che ne hanno bisogno, contribuendo al loro recupero non solo urbanistico ma anche sociale”.

