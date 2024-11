Casale della Cervelletta, si inizia ora

L’incontro del 13 novembre 2024, alla Biblioteca Vaccheria Nardi, è stato quello delle grandi occasioni: grande e qualificata partecipazione, i massimi livelli istituzionali del Comune e del Municipio IV, gli esperti e gli accademici di settore. L’apertura della serata è affidata alla presidente della associazione Uniti per la Cervelletta che entra subito nel merito stringendo sulle questioni fondamentali:

1 – la situazione dei progetti elaborati e relativi stanziamenti già previsti per il restauro;

2- quali possibilità per ulteriori e necessari finanziamenti;

3 – l’utilizzo della struttura, con l’apertura al pubblico, unico modo per non riabbandonare il bene;

4- come continuare il percorso partecipato già promosso nel 2022 e che si è interrotto.

Nella visione del futuro del Casale della Cervelletta, la Presidente Irene Ortis ne ricorda i punti ritenuti essenziali per l’Associazione. In sintesi, la Cervelletta deve essere a gestione pubblica, deve rappresentare tutte le condizioni di sostenibilità ambientale, volta all’inclusione sociale, deve contenere lo spazio per i territori e avere una funzione a respiro cittadino.

Quattro punti fermi su cui costruire il futuro.

Per impegni inderogabili è Massimiliano Umberti, Presidente del IV Municipio, a portare il primo contributo definendo da subito la Cervelletta una delle centralità che nel territorio vanno assolutamente perseguite, anche collegandola a quanto si sta realizzando lungo il Fiume Aniene come il Parco Alberini e altri lavori di bonifica previsti. Al riguardo riporta che proprio in via degli Alberini è stato ritrovato l’antichissimo frammento sottratto nel “museuccio” del Casale.

Un esempio di quanto presente nel territorio tiburtino e che si intende valorizzare nello specifico e nella interezza della ricchezza archeologica. Per l’attenzione dell’Amministrazione Comunale e Municipale e al di là delle giuste sollecitazioni, si dichiara sulla stessa lunghezza d’onda dell’assemblea.

Nel presentare i successivi relatori, il Vicepresidente Elio Romano, riporta alla memoria Marina Tranquilli, Giancarlo Cosenza, Paolo Santucci e Antonio Viccaro; figure eccezionali, che hanno dedicato molto alla salvaguardia della Cervelletta.

Porta poi il saluto di Domenico Pietrangeli (il mitico Mimmo Cervelletta) e di Antonio Barcella (autore di libri sulla Cervelletta che dona agli intervenuti), entrambi oggi assenti, ma giustificati (dalle loro condizioni di salute).

Relativamente ai due milioni di euro previsti per il Casale nella linea del progetto Caput Mundi del PNRR, si chiede la precisa destinazione per capire cosa verrà messo in sicurezza. I 250 mila euro recuperati nel 2019 hanno permesso il cerchiaggio della Torre e la sistemazione di una parte del tetto del Casale. Una speranza che si confida venga confermata con l’attuale stanziamento.

“Siamo su un percorso giusto, di questo sono tranquillissima, ma c’è sempre la necessità di vigilare affinché non ci sia una qualche deviazione negativa” – dichiara in apertura Sabrina Alfonsi, Assessora all’Ambiente del Comune di Roma.

Ripercorre poi l’iter dell’impegno del Comune di Roma, a cominciare dalla determinazione dirigenziale del 2022 con la quale si affidava alla Facoltà di Architettura RomaTre un incarico per studi e ricerche sullo stato del Casale e, contemporaneamente, l’attivazione del processo partecipativo; poi vi è stato un secondo incarico, a dicembre 2023 ad Ingegneria per integrare il progetto fatto dalla Facoltà di Architettura. Entra quindi in gioco la Soprintendenza di Stato che decide di inserire nel progetto Caput Mundi la Cervelletta, rispondendo al bando PNRR di valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e turistico di Roma usando l’opportunità offerta dal Recovery Plan.

Cosa assolutamente positiva dove il Comune interviene immediatamente. Ci sono dunque due studi già fatti (di Architettura e di Ingegneria) che sono la base per poter partecipare al bando di Caput Mundi.

I due milioni vengono assegnati per il restauro del Casale (non parliamo delle finiture interne ma della parte strutturale di consolidamento degli edifici e della rupe). I lavori dovranno finire entro il 2026 e per rispettare quella data bisogna correre molto e bisogna vigilare sulla loro esecuzione.

“Come Comune di Roma dobbiamo trovare un’altra parte di finanziamento” – continua l’Assessora Alfonsi – “per entrare nel Casale dopo la fine dei lavori e sistemare le ultime cose e così metterla a disposizione della cittadinanza”. Nei decenni passati ci sono stati dei grandi restauri ma poi è stato messo un bel lucchetto e quindi quei beni hanno ricominciato ad ammalorarsi, senza avere la possibilità di fruizione. Questo non deve accadere. Quanto ai quattro punti presentati dalla Presidente Ortis rispetto al gestore pubblico, al sociale, al territorio, al presidio cittadino, siamo tutti d’accordo: però tutto questo parte del primo gennaio 2026 con il percorso di partecipazione.

Interviene poi l’ing. Manuel Petacchiola che ha illustrato il progetto elaborato per preservare l’integrità storica ed estetica del Casale (restauro conservativo), rafforzando la sottostante rocca tufacea e sistemando anche i tetti delle stalle oggi collassati. Dichiarando che: “probabilmente a partire da marzo 2026 non pioverà più dentro il Casale”.

Ha rappresentato la complessità dei lavori (sarà necessario installare una gru) che sono confortati da centinaia di studi compresivi di tutti i capitolati e dei relativi computi metrici. Infine, ha informato l’assemblea che la ditta che dovrà eseguire i lavori è già stata selezionata come anche la nomina del direttore dei lavori.

Dopo alcune domande del pubblico, è intervenuto il prof. Michele Zampilli, (Facoltà di Architettura RomaTre) che ha presentato una ipotesi di rifunzionalizzazione del Casale della Cervelletta. Le slide (che, dietro autorizzazione dell’Assessora Alfonsi, verranno condivise con Uniti per la Cervelletta) hanno permesso al prof. Alessandro Leon (economista) di illustrare l’ipotesi di un utilizzo parziale degli spazi del Casale per la definizione di una Food Policy della città di Roma.

Un contributo, dichiarato “da cittadina”, è stato portato dall’Assessora all’ Ambiente Federica Desideri che ha espresso la personale e antica attenzione al Casale della Cervelletta.

In ultima istanza, dopo rapide domande dei presenti, l’Assessora Alfonsi ha tenuto a precisare che, una volta riconsegnato il Casale messo in sicurezza, si dovrà definire come e cosa finanziare, con una progettazione di grande livello che vada a rispettare i quattro punti fissati dai cittadini e da “Uniti per la Cervelletta”.

Si dovranno ipotizzare interventi che non incidano troppo sulle casse del Comune con una ricerca di risorse per le quali si invitano tutti i soggetti interessati a spingere sulle istituzioni competenti. Altra questione da dirimere sarà quella del soggetto gestionale. Se infine entro dicembre 2024 si darà il via ai lavori, tutte le questioni, a cominciare dal percorso partecipativo, andranno, con buon anticipo, rappresentate.

Come Associazione Uniti per la Cervelletta, a conclusione di questo importante incontro, possiamo affermare che: “Il cantiere è quasi aperto.”

