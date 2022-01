Casale e Parco della Cervelletta, Diaco (M5S): “Maggioranza stralcia fondi a bilancio e si conferma nemica della cultura e dell’ambiente”

“L’amministrazione Gualtieri stralcia dal bilancio in approvazione in questi giorni in Assemblea capitolina ben 5 milioni e 500mila euro previsti dalla giunta Raggi per il restauro e la valorizzazione del Casale e del Parco della Cervelletta. L’area, gestita da Roma Natura, versa in stato di abbandono da troppo tempo: davvero un peccato per un gioiello architettonico e naturalistico inserito nel quadrante di Roma est lungo la Riserva naturale della Valle dell’Aniene, che ultimamente è salito alla ribalta per essere stato il palcoscenico di varie attività culturali, soprattutto in ambito cinematografico e letterario. Insomma, questa maggioranza si conferma acerrima nemica della cultura e dell’ambiente”.

Così in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5S e vicepresidente della commissione Ambiente.