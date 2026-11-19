Una situazione che va avanti da almeno un anno, ma secondo alcuni residenti da ancora prima. A Casale Nei, molte strade lamentano una forte carenza (in alcuni casi una vera e propria assenza) di illuminazione pubblica, situazione che si estende anche ad alcune aree limitrofe e ad alcune vie di collegamento al vicino centro commerciale di Porta di Roma.

A segnalarci la situazione la consigliera del III Municipio Federica Rampini (PD) che, in data odierna (19 novembre) ha protocollato una richiesta di chiarimenti inviata sia ai responsabili politici del Municipio (Presidente Marchionne e Assessore ai Lavori Pubblici Pietrosante) sia ai vertici tecnici (direttore della Direzione Tecnica Andrea Ruggeri) per cercare di arrivare quantomeno ad una risposta tecnica univoca sul perché questo problema di sicurezza vada avanti da così tanto tempo.

Le maggiori criticità vengono rilevate in via Amalia Bettini, sia in prossimità dell’omonimo parco che dell’intersezione con via Gino Cervi, nonché nei collegamenti con via Giuseppe Imer e via Cesco Baseggio. Una situazione che crea pericolo costante sia per i percorsi pedonali che per la sicurezza nella circolazione stradale.

Le segnalazioni ad Areti, secondo quanto riferito sia dai residenti che dalla consigliera Rampini, si sono susseguite costantemente nell’arco di quest’ultimo anno, ma a parte le comunicazioni di presa in carico sembra che ad oggi il problema sia ancora presente. Anche nei punti dove Areti è effettivamente intervenuta, le problematiche continuano a ripresentarsi, il che a questo punto renderebbe forse necessario capire qual è l’effettiva natura dei guasti che non si riescono a risolvere.

Tre abitanti della zona, volontari del Parco Bettini, ci hanno rilasciato una battuta sulla situazione che vivono ormai quotidianamente da tempo.

Secondo E. “il problema della mancanza di illuminazione è molto serio, mi capita di sera in macchina in prossimità delle strisce pedonali di non riuscire a vedere quasi niente per non parlare della mattina quando porto giù il cane, quando non si vede nulla. Tra la luce che non c’è e la presenza dei cinghiali sta diventando tutto molto difficoltoso ma soprattutto pericoloso”

D. ci dice che “ho segnalato molte volte ad Areti il malfunzionamento dei lampioni… l’ultima segnalazione proprio ieri e mi hanno risposto che c’è un grosso problema con i lavori delle ditte private che quando provocano un danno non lo riparano”

M. infine racconta: “proprio ieri sera ho rischiato di essere investita sulle strisce pedonali in via Bettini nonostante io abbia premura di attraversare con la torcia del telefono accesa. La situazione è pericolosissima. Ho anche segnalato la potatura dei 2 alberi su via R. Anselmi 75 che hanno totalmente inglobato al loro interni i 2 pali della luce, ormai non funzionanti, e su cui Areti non può intervenire“.

Monitoreremo nei prossimi giorni quali risposte arriveranno dai responsabili delle infrastrutture in questione e riporteremo aggiornamenti su eventuali interventi che possano riportare finalmente il quartiere ad una situazione di normalità nell’ambito della sicurezza, sia per i pedoni che per la circolazione stradale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza