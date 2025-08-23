CasaPound al centro dello scontro politico: Piantedosi apre allo sgombero, Boldrini incalza

Il tema degli sgomberi è tornato a infiammare il dibattito politico, questa volta dal palco del Meeting di Rimini, poche ore dopo l’intervento delle forze dell’ordine che a Milano hanno liberato il centro sociale Leoncavallo.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi non ha lasciato spazio a interpretazioni: anche CasaPound rientra tra le realtà destinate, prima o poi, allo sgombero.

“Da prefetto di Roma fui io stesso a inserirla nell’elenco delle strutture da liberare, e il suo turno arriverà”, ha dichiarato, sottolineando come il tema sia già stato affrontato a livello istituzionale in passato.

Le sue parole arrivano dopo quelle del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che aveva frenato: “Se CasaPound rispetta i criteri di legalità, non c’è motivo di sgomberarla”. Una posizione che Piantedosi ha ricomposto, spiegando che le due visioni non sono in contrasto: “Ci sono stati casi in cui i Comuni hanno deciso di legalizzare alcune occupazioni, persino acquistando immobili per regolarizzarle. Lo stesso potrebbe avvenire anche per altre realtà”.

Ma le opposizioni non hanno perso tempo a rilanciare la polemica. La deputata del Partito Democratico Laura Boldrini ha affondato il colpo:

“L’unico sgombero di cui il governo deve occuparsi è quello dello stabile di Roma occupato illegalmente dai neofascisti di CasaPound. Nella Repubblica nata dalla Resistenza e con una Costituzione antifascista non può esserci spazio per organizzazioni che richiamano i disvalori del regime”.

La parlamentare dem ha annunciato che il tema sarà ribadito con forza il 5 settembre a Grosseto, durante la manifestazione organizzata in concomitanza con la festa nazionale di CasaPound, insieme ad Anpi e altre associazioni.

Il caso, insomma, resta aperto. Sullo sfondo, la storica occupazione di via Napoleone III continua a dividere la politica italiana tra chi invoca lo sgombero immediato e chi apre alla possibilità di una “legalizzazione controllata”.

