Casapound, M5S – LCR: ”Il PD  si unisca nella battaglia comune per sgombero”

“Su Casapound chiediamo al PD di unirsi a noi in questa battaglia comune, di principio e di civiltà, nell’appello al Governo Meloni, come già abbiamo fatto nel 2019 e nel 2020. Occorre un segnale forte e di vera svolta, perché si ponga fine a tale storica e non più tollerabile occupazione abusiva.

Invitiamo dunque il PD a voler sottoscrivere con noi una mozione comune che presenteremo a breve per chiedere che il Sindaco si faccia portavoce presso il Governo di questa richiesta: venga sgomberato finalmente il palazzo di Via Napoleone III e venga lo stesso acquistato da Roma Capitale per destinarlo, in modo regolare, ad edificio ERP per ospitare persone in emergenza alloggiativa che aspettano da anni in graduatoria. Siamo certi che con questo gesto lo stesso Governo potrebbe dimostrare quello che non riesce a fare con le parole, di aver definitivamente archiviato il fascismo”.

Così, in una nota, i Consiglieri Capitolini M5S e Lista Civica Virginia Raggi – Ecologia e Innovazione